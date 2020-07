Menpora Ingatkan Masyarakat untuk Tetap Berolahraga

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap berolahraga dan mengikuti protokol kesehatan memasuki new normal (normal baru).

Masyarakat diharapkan tetap memakai masker dan rajin cuci tangan. Kempora juga telah mengeluarkan beberapa panduan olahraga di rumah. Dengan ini, masyarakat dapat meningkatkan daya tahan tubuh agar terbebas dari penyakit.

"Beberapa waktu lalu kita adakan senam Stay at Home (SAH) dan peserta sangat luar biasa. Ada juga senam Workout at Home (WAH). Selain itu, kita juga buat panduan olahraga untuk lansia. Panduan ini kita buat agar masyarakat kita di semua kalangan tetap bugar dengan berolahraga. Imunitas bisa terjaga kalau badan kita bugar," ungkap Menpora Zainudin ketika menghadiri acara di salah satu televisi nasional, Selasa (7/7/2020).

Dirinya menuturkan, olahraga yang dilakukan di rumah di awali dengan stretching (peregangan) dan dilanjutkan dengan olahraga ringan.

"Namun harus diingat, olahraga di saat pandemi Covid-19 ini hanya untuk kebugaran saja. Karena itu, kita dari Kempora memberikan panduan agar masyarakat yang ingin berolahraga di rumah bisa disesuaikan, " jelas Zainudin.

Apapun olahraganya, lanjut Zainudin, harus tetap berdasarkan sports science. Teknologi sains olahraga ini akan digaungkan menjadi tema Hari Olahraga Nasional (Haornas) pada 9 September mendatang.

"Dengan sports science, kita bisa mengukur kemampuan dan juga bisa mengarahkan talenta-talenta untuk memilih olahraga yang sesuai. Tanpa sport science, kita tidak akan berprestasi dengan baik," ucap Menpora.

Menpora berpesan masyarakat tetap aktif dan benar-benar disiplin menjaga kesehatan dengan berolahraga dengan menjalankan protokol kesehatan. Ia pun berharap agar para atlet dapat memaklumi karena tidak bisa melakukan try in ataupun try out di tengah mewabahnya virus corona.

"Karena itu saya harapkan tetap latihan mandiri yang dipandu oleh pelatih melalui virtual dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hanya dengan menjalankan protokol kesehatan dan berolahraga kita bisa menjaga tubuh kita dari virus corona," tutupnya.