Rapat dengan KPK, Mendes Beberkan Progres BLT Dana Desa

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Per Rabu (8/7/2020), dana desa sudah tersalurkan ke 74.865 dari 74.953 desa di seluruh Indonesia atau setara dengan 99%.

"Kenapa tidak 100% karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan. Masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Mendes Abdul Halim dalam rapat bersama KPK di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, 74.753 desa sudah menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa melalui musyawarah desa (musdes) khusus. Sedangkan, yang sudah menyalurkan BLT dana desa sebanyak 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Sebanyak 7.742.176 KK sudah menerima BLT dana desa dengan rincian 2.400.075 merupakan perempuan kepala keluarga (PEKKA), serta 283.644 adalah warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Sedangkan, 6.813.115 KK merupakan petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan buruh nelayan, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

Hingga saat ini, total dana desa yang telah digunakan untuk BLT dana desa mencapai sekitar Rp 4,64 triliun.

"Ini sudah masuk semua by name by address. Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," tutup Mendes.