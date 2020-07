KCI Dapatkan Izin Operasi KA Lokal Merak dan Prameks

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum pada lintas tambahan bagi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Kebijakan tersebut tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM 134 tahun 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia. Keputusan ini ditetapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 3 Juni 2020.

"Bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perpindahan penumpang melalui kereta api, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia telah mengajukan permohonan penambahan lintas pelayanan yang berbeda pada izin operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Commuter Indonesia," demikian tercantum dalam Kepmenhub 134/2020 yang dikutip pada Jumat (10/7/2020).

Adapun lintas pelayanan tambahan yang izin operasi pengoperasian sarananya diberikan kepada KCI, antara lain lintas Rangkasbitung-Merak (Kereta Api Lokal Merak) untuk 12 frekuensi per hari; Solobalapan-Yogyakarta via Purwosari (Prameks) 13 frekuensi per hari; Kutoarjo-Solobalapan (Prameks) 7 frekuensi per hari; Kutoarjo-Yogyakarta (Prameks) 1 frekuensi per hari.

"Izin operasi sarana perkeretaapian umum berlaku selama lima tahun sejak diterbitkannya keputusan menteri ini dan dapat diperpanjang."