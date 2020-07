Jumlah Daerah dengan Risiko Rendah Covid-19 Terus Bertambah

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah daerah dengan zonasi risiko Covid-19 terus bergerak. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan semakin banyak daerah yang berisiko tinggi turun menjadi risiko sedang, rendah, dan masuk zona hijau.

Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, mengatakan, sampai dengan dengan 12 Juli 2020 ada 54 kabupaten/kota tidak terdampak atau tidak tercatat adanya kasus positif. Selain itu ada 48 kabupaten/kota yang sebelumnya sudah pernah terdampak, namun tidak ada lagi penabahan kasus baru dalam kurun waktu empat minggu terakhir, dan angka kesembuhannya mencapai 100 persen.

Kemudian ada 31 kabupaten/kota yang turun dari risiko tinggi ke risiko sedang. Ini menunjukkan kabupaten/kota tersebut melakukan upaya agar Covid-19 bisa dikendalikan di wilayahnya. Ada pula 54 kabupaten/kota yang juga bergerak dari risiko sedang turun menjadi risiko rendah.

“Ini adalah contoh kabupaten dan kota yang juga melakukan upaya pengendalian yang ada di wilayahnya, sehingga turun risikonya,” kata Dewi di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (14/7).

Sementara itu ada 13 kabupaten/kota yang turun dari zona risiko rendah menjadi tidak ada kasus. Artinya mereka mampu mengendalikan Covid di daerahnya sehingga tidak ditemukan kasus baru dalam waktu 4 minggu dan angka kesembuhan 100 persen.

Kabupaten/kota tersebut, ialah Bengkulu Utara (Bengkulu), Boalemo (Gorontalo), Ende (NTT), Bengkayang dan Sekadau (Kalimantan Barat), Bangka Barat dan Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung), Boven Digoel (Papua), Teluk Bintuni (Papua Barat), Buoi (Sulawesi Tengah), Buton Utara (Sulawesi Tenggara), Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan (Sulawesi Utara).

“Ini 13 kabupaten dan kota yang patut kita apresiasi karena berhasil mencegah Covid-19 muncul kembali di wilayahnya selama 4 minggu berturut turut,” kata Dewi.

Namun demikian, ada pula empat kabupaten/kota yang bergerak dari awalnya tidak ada lagi kasus baru selama 4 minggu, tapi kemudian ditemukan kembali kasus. Empat kabupaten/kota lain awalnya tidak terdampak atau tidak ada kasus sama sekali, tetapi kemudian masuk menjadi risiko rendah. Delapan kabupaten/kota yang bergerak dari risiko sedang masuk ke risiko tinggi.

Sementara tiga kabupaten/kota bergerak dari tidak terdampak menjadi risiko sedang. Empat kabupaten/kota tadinya tidak ada kasus baru, tetapi kemudian masuk risiko sedang. Dua puluh satu kabupaten/kota berubah dari risiko rendah ke risiko sedang. Daerah-daerah ini dimbau untuk berhati-hati.

“Karena penyakit ini sangat dinamis, maka di mana pun kita berada tingkatkan kewaspadaan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga imunitas,” kata Dewi.

Angka Kematian

Dewi juga melaporkan angka kematian tertinggi terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan 100.000 penduduk di sebuah kabupaten/kota, secara kumulatif angka kematian tertinggi ada di Kota Surabaya sebanyak 651 kematian. Kemudian Kota Makassar sebanyak 169 orang , dan disusul Kota Jakarta Pusat 154 kasus kematian.

Jika dianalisis data di 514 kabupaten/kota, maka terdapat 266 kabupaten/kota tidak ada angka kematian karena Covid-19 atau 51,8 persen. Kemudian terdapat 89 kabupaten/kota atau 17,3 persen dengan jumlah kematian 1 orang. Sebanyak 107 kabupaten dan kota atau 20,8 persen dengan kematian 2 sampai 10 orang, dan 52 atau 10,1 persen kabupaten/kota dengan kematian di atas 10 orang.

Di level kota, ada 10 kota dengan angka kematian tertinggi berdasarkan 100.000 penduduk, yaitu Kota Surabaya dengan 22,7 per 100.000 penduduk, Banjarmasin 17,01 per 100.000 penduduk, 15,85 per 100.000. Kemudian disusul Palangkaraya 13.83per 100.000, dan Jakarta Pusat 13,41 per 100.000 penduduk.

Sedangkan 10 kabupaten/kota dengan angka kematian terendah, yaitu Cianjur 0,04 per 100.000 penduduk, Tasikmalaya 0,06 per 100.000 penduduk, disusul Subang, Tegal, Pemalang, Serang, Lampung Tengah, Pati, Klaten, Majalengka.