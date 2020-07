BPK Serahkan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada sidang paripurna DPD di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Agung menuturkan, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019.

Menurutnya, LKPP tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material pada posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019. Realisasi anggaran, operasional, perubahan ekuitas yang berakhir pada tanggal tersebut juga telah sesuai dengan standar akutansi pemerintahan.

Namun, pemberian opini WTP ini, lanjut Agung, bukan berarti LKPP bebas dari masalah. BPK telah mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus ditindaklanjuti, baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Penyerahan LHP atas LKPP tahun 2019 oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kiri) kepada Ketua DPD (kanan) La Nyalla Mattalitti.

"Tugas BPK, tidak berhenti setelah LHP LKPP diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga seluruh hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangan, tetapi yang juga penting adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan," tegas Agung.

"Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apalagi berdasarkan ketentuan pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklajuti hasil pemeriksaan BPK," imbuhnya.

BPK juga melakukan review terhadap pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal jangka panjang, serta kemandirian fiskal pemerintah daerah (pemda) tahun 2018 dan 2019.

Laporan tambahan ini dilakukan sebagai wujud nyata BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 tentang The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions.

Konferensi pers penyerahan LHP atas LKPP Tahun 2019 kepada DPD RI.

Review terhadap kemandirian fiskal mencakup seluruh pemda dengan level penilaian yakni belum mandiri, mandiri, menuju kemandirian, mandiri hingga sangat mandiri. Dari 542 pemda, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level "sangat mandiri" yakni Kabupaten Badung di Bali dengan indeks kemandirian fiskal (IKF) mencapai 0,8347.

"Yang berarti, 83,47% belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkannya sendiri, pendapatan aslidDaerah (PAD). Indeks tersebut lebih tinggi dibanding dengan Kota Bandung dengan IKF 0,4024, bahkan lebih tinggi dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia, dengan IKF sebesar 0,7107," tutup Agung.