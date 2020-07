Menyalurkan BBM ke Pelosok Negeri, Pertashop Hadir di 68 Desa di Jateng-DIY

Semarang, Beritasatu.com – Upaya Pertamina untuk menyalurkan energi hingga ke pelosok negeri, terus gencar dilakukan. Salah satunya, membangun Pertashop untuk menyalurkan kebutuhan BBM di kawasan pedesaan, yang letaknya terisolasi.

Pjs. General Manager (GM) Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV Jawa Bagian Tengah (JBT), Rahman Pramono Wibowo, mengungkapkan, hingga bulan Juli 2020 ini telah terdapat 68 unit Pertashop di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, dengan perincian 62 unit Pertashop di wilayah Jawa Tengah dan 6 unit Pertashop di DI Yogyakarta.

Beberapa desa di Jawa Tengah yang telah tersedia Pertashop di antaranya Desa Talang di Kabupaten Tegal, Desa Kalirejo di Kabupaten Pekalongan, Desa Limpakuwus di Kabupaten Banyumas, Desa Punggelan di Kabupaten Banjarnegara dan Desa Selokarto di Kabupaten Batang.

Sementara itu untuk wilayah DI Yogyakarta ada di Desa Umbulharjo, Kabupaten Sleman, Desa Girimulyo di Kabupaten Gunung Kidul serta beberapa wilayah lainnya.

Menurut Rahman Pramono, jumlah ketersediaan Pertashop di desa-desa akan terus bertambah seiring ketersediaan perangkat dan kesiapan lokasi desa yang dituju untuk didirikan Pertashop.

Pertamina telah mengusung program “One Village One Outlet (OVOO)” dalam menjamin ketersediaan energi hingga daerah-daerah pelosok melalui Pertashop.

“Harapannya di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), paling tidak terdapat satu outlet layanan Pertamina yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia nantinya,” tegasnya, Minggu (19/7).

Kendati dioperasikan di tengah desa, Pramono meyakinkan Pertashop yang dijalankan Pertamina telah memenuhi seluruh aspek keamanan dan keselamatan atau HSSE (Health, Safety, Security & Environment) dalam pengoperasiannya sehingga aman untuk dioperasikan di tengah masyarakat pedesaan.

“Pertashop merupakan satu-satunya lembaga penyalur produk Pertamina yang legal atau memiliki izin resmi dari Pertamina selain SPBU. Kami tetap mengimbau kepada masyarakat untuk mendapatkan produk BBM dan LPG di lembaga penyalur resmi Pertamina,” tandasnya.

Pihaknya membuka peluang kerjasama bagi pemerintah daerah maupun pihak lainnya yang tertarik untuk menjalankan usaha Pertashop dan utamanya belum tersedia layanan penyalur BBM dan LPG di tingkat desa atau kecamatan. Hal tersebut untuk mempercepat pencapaian OVOO dan juga dapat meningkatkan perekonomian desa.

Saat ini, Pertashop dibangun dengan tiga kategori kapasitas penyaluran yaitu antara 400 liter per hari (Gold), 1.000 liter per hari (Platinum) dan 3.000 liter per hari (Diamond). Untuk memperluas pembangunan Pertashop, Pertamina akan mengembangkan dua skema kerjasama yakni Skema Investasi oleh Pertamina dan Skema investasi oleh Lembaga di Desa.

“Kedua skema tersebut ditawarkan Pertamina kepada mitra, baik lembaga desa maupun pihak lain atas persetujuan Pemerintah Daerah. Adapun penentuan skema, Pertamina menyerahkan pada pilihan mana yang dinilai menguntungkan oleh mitra,’’ ungkapnya.