Kemsos Permudah BST di Wilayah Terpencil dan Sulit Dijangkau

Jambi, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos) berupaya mempermudah bantuan sosial tunai (BST) di berbagai wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Indonesia. Ini untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19).

Seperti penyaluran BST kepada 1.373 Kepala Keluarga komunitas adat terpencil Suku Anak Dalam di Jambi yang dilaksanakan Kemsos, Minggu (19/7/2020). Dari total 1.373 KK tersebut, 1.135 KPM penerima BST diantaranya tersebar di 32 kelurahan/desa.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan bahwa penyaluran BST yang menyasar pada masyarakat di daerah 3T yaitu terpencil, terdepan dan terluar agar dilakukan 3 tahap sekaligus yakni Rp 1,8 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Mereka itu saudara-saudara kita yang sering dilupakan, maka lakukan terobosan dan inovasi secara terukur dan akuntabel. Jangan sampai mereka tidak dapat bantuan karena persoalan administratif," ujar Juliari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2020).

Dikatakannya, keberadaan Suku Anak Dalam yang sulit dijangkau dan terbatas terhadap akses pelayanan sosial dasar menjadi pertimbangan Kemsos sehingga BST diberikan kepada mereka 3 tahap sekaligus yakni 1,8 juta/KPM.

"Jumlah tersebut merupakan akumulasi bantuan selama 3 bulan penyaluran yaitu April, Mei dan Juni, dengan besaran Rp 600.000 per bulan," tambah Juliari.

Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemsos, Edi Suharto menyampaikan bahwa Data penerima BST Suku Anak Dalam (SAD) yang terdampak pandemi Covid-19 atas usulan KKI-Warsi Jambi yang telah mendapat rekomendasi dari Dinsos Dukcapil Prov Jambi.

"Data yang diajukan KKI-Warsi cukup lengkap By Name By Adreas (BNBA) sebanyak 1.373 KK yang tersebar pada 6 kabupaten di provinsi Jambi," kata Edi Suharto.

Dikatakannya awalnya pemberian BST kepada suku anak dalam di Jambi mengalami kendala karena mereka tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan atau tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Namun atas kebijakan Mensos agar penerima bansos tidak dipersulit maka Ditjen PFM dan Pusdatin menggunakan ID sementara, sambil NIK/KTP berproses pada dinas terkait," tambahnya.

Pihaknya sudah bersurat kepada Dirjen Adminduk Kemdagri agar dibantu dalam memfasilitasi KAT mendapatkan hak-hak sipilnya sehingga pada tahap pemberian bantuan berikutnya mereka sudah memenuhi syarat-syarat administratif.