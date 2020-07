Pramono Anung: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah On The Right Track

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan, penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sesuai jalur atau on the right track.

"Persoalan ini melanda lebih dari 215 negara sekarang ini mengalami hal yang sama dan Indonesia dibanding negara-negara lain penanganan Indonesia sudah on the right track," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Tidak hanya itu, penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sangat baik terlihat dari jumlah angka kematian yang menurun. Apalagi, angka kesembuhan pasien Covid-19 juga sudah meningkat.

"Hal tersebut terlihat dari pertama, orang yang meninggal dari waktu ke waktu menjadi menurun. Artinya apa? Penanganannya menjadi lebih baik, kedua, tingkat kesembuhannya meningkat," ujar Pramono Anung.

Ada hal yang menggembirakan, lanjut Pramono Anung, saat Ini Indonesia telah mengembangkan vaksin Covid-19 yang bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok, yakni Sinovac.

"Ada kabar gembira bahwa mudah-mudahan vaksin dalam bulan Desember atau Januari kita sudah bisa bekerja sama dengan Sinovac. Tadi bapak Presiden terima langsung tim delegasi Indonesia yang menangani Kepala BPOM, tim peneliti Universitas Padjajaran dan Bio Farma," terang Pramono Anung.

Setelah diuji klinis, kata Pramono Anung, pemerintah berharap vaksin Covid-19 segera diedarkan ke masyarakat pada bulan Desember 2020 atau Januari 2021.

"Artinya kita dipercaya untuk mengembangkan vaksin Sinovac dan mudah-mudah kalau ditemukan dan kalau di-approve bulan Desember atau Januari. Kita akan produksi secara besar-besaran dan nanti vaksin ini kita akan didistribusikan di seluruh provinsi termasuk prioritas 8 provinsi yang utama," ungkap Pramono Anung.