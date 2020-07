BPK: Entitas Wajib Umumkan Laporan Keuangan di Media Massa

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mewajibkan seluruh entitas mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangan di media massa dalam rangka penguatan transparansi dan akuntabilitas.

“Neraca, laporan arus kas, realisasi anggaran dan beberapa komponen akan ditampilkan dalam satu halaman penuh dari semua entitas baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga maupun LKPP,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Media Workshop BPK di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Entitas tingkat daerah, kabupaten, kota maupun provinsi dapat mengumumkan hasil pemeriksaan laporan keuangannya di media lokal. Sedangkan untuk kementerian/lembaga dapat dilakukan di media nasional.

Agung mengatakan, entitas wajib melaporkan kepada BPK bahwa telah mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik seperti penyampaian prospektus perusahaan yang akan go public.

“Entitas yang kami audit atau periksa adalah entitas pengelola keuangan negara. Yang dikelola adalah uang publik atau uang rakyat. Oleh karena itu, rakyat perlu tahu bagaimana laporan keuangannya setelah diaudit oleh BPK,” ujar Agung.

Tahun ini, yang diwajibkan hanya entitas peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk tahun depan, semua entitas apapun opininya wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan laporan keuangannya.

Agung menuturkan, temuan-temuan BPK beragam mulai dari persoalan terkait pengendalian sistem internal hingga ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan.

“Temuan-temuan tersebut ada yang bisa diangkat menjadi public awareness maupun kemudian dikembangkan sebagai public discourse dalam rangka memperkuat proses tindak lanjut maupun perbaikan sistem,” pungkasnya.

Beberapa temuan di antaranya, lanjut Agung, bahkan membutuhkan upaya luar biasa seperti reformasi. Sebagai contoh adalah terkait persoalan pengelolaan dana pensiun.

Standar Audit

Pada kesempatan tersebut, BPK disebutkan mulai menerapkan International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 on Value and Benefits of SAI. Berdasarkan standar ini, BPK tidak hanya memastikan akuntabilitas atau mendorong kinerja entitas yang diaudit.

"Melainkan juga memberikan manfaat dan nilai yang lebih kepada masyarakat secara luas. Salah satu di antara kriteria tersebut adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan yang keseluruhannya adalah DPR dan media," jelas Agung.

Ia menambahkan, melalui komunikasi yang lebih intensif baik dengan DPR maupun media, BPK juga dapat menyampaikan kepada masyarakat bagaimana uang mereka dikelola oleh entitas pengelola keuangan negara.

ISSAI 12 juga menghasilkan tiga review tambahan yakni transparansi fiskal, fiscal sustainability atau kesinambungan fiskal, serta desentralisasi fiskal yang digambarkan melalui indeks kemandirian fiskal daerah.

Menurut Agung, isu yang diangkat pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) sebenarnya beragam.

"Di DPR, yang kami angkat isu sektoral. Di DPD, isu spasial atau kewilayahan. Di tingkat pemerintah, yang diangkat adalah isu governances dan tata kelola. Ini menggambarkan bahwa LKPP sangat kaya dan banyak isu yang dapat diangkat dalam rangka membuat negara ini menjadi lebih baik," kata Agung.

"Sayangnya, ini belum terkomunikasikan secara baik. Dengan semangat ISSAI 12 atau stakeholder communication, kami ingin mendorong publik untuk terlibat dalam hal-hal yang telah kami periksa dan rekomendasikan," tutupnya.