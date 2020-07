PDIP Pastikan Dukung Menantu Jokowi di Pilwalkot Medan

Medan, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan bakal mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan 2020.

PDIP mengaku akan mengusung pemimpin muda sebagai calon wali kota yang memiliki banyak inovasi, kreatif, dan berpikir out of the box dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Medan, 9 Desember 2020 mendatang.

Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat menyampaikan, sosok pemimpin muda yang patut didukung dan diusung itu adalah menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Afif Nasution.

"Saya secara pribadi akan mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk mengusung Bobby Afif Nasution. Mas Bobby ini pemimpin muda yang mau bekerja keras dan mau belajar," ujar Djarot Saiful Hidayat, Kamis (23/7/2020).

Djarot mengatakan, Kota Medan memiliki catatan sejarah yang sangat buruk karena secara beruntun pemimpinnya (Wali Kota) terseret dalam lingkaran kasus korupsi. Kota ini menjadi tertinggal akibat ulah pemimpin yang tidak benar.

"Maaf kalau saya salah, dibanding dari lima kota besar di Indonesia, Medan tertinggal dari Surabaya, Semarang, Bandung, Palembang, dan Makassar. Kita harus memutus mata rantai pemimpin kota Medan, supaya ke depan tidak melakukan pelanggaran hukum," katanya.

Menurutnya, tiga Wali Kota Medan yang secara berturut-turut masuk penjara itu bukan merupakan isu melainkan sebuah fakta. Apalagi, pemimpin ketiga wali kota itu merupakan orang yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan.

"Oleh karena itu, Kota Medan membutuhkan sosok segar dan muda untuk membangun kota Medan. Saat ini, Kota Medan juga membutuhkan sosok muda yang tegas dan jauh dari catatan miring, dan bisa menjawab tantangan demi kemajuan zaman," sebutnya.