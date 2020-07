Tingkatkan Kualitas Taruna, BPSDM Perhubungan Gandeng MPA Singapura

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) menyelenggarakan kuliah umum secara virtual bekerja sama dengan Maritime and Port Authority (MPA) of Singapore. Kuliah umum kali ini dalam rangka memberikan wawasan internasional tentang penyelenggaraan manajemen transportasi laut di Singapura kepada taruna Sekolah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Hadir sebagai pembicara utama adalah Director International Division of the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), Benjamin Wong dan moderator Kepala Bagian Umum Sekretariat BPSDMP, Sindu Rahayu.

Kepala BPSDMP Sugihardjo mengungkapkan, kuliah umum ini merupakan kesempatan yang baik bagi para taruna untuk belajar dari MPA, bagaimana membangun dan mengelola sistem transportasi laut di Singapura.

“Seperti kita ketahui, Singapura memiliki teknologi serta sistem manajemen transportasi laut yang maju, oleh karenanya kuliah umum ini merupakan kesempatan bagi para Taruna untuk menggali informasi guna menambah wawasan manajemen transportasi laut di sana serta tantangan dan peluang saat ini," ungkap Sugihardjo dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2020).

Kuliah umum yang mengambil tema “Maritime Transport Management: Challenges and Opportunities” itu diikuti oleh 476 peserta. Turut hadir dalam kuliah umum, antara lain Sekretaris BPSDMP Popik Montanasyah, Kepala Pusat SDM Perhubungan Laut Sahattua Simatupang, dan Direktur BP3IP Weku Karuntu.

Lebih lanjut, Sugihardjo menyampaikan, bahwa kuliah umum dengan MPA merupakan salah satu strategi BPSDMP untuk memberikan nilai tambahan kepada lulusan, yaitu memiliki wawasan internasional dan kemampuan berbahasa asing.

“Salah satu strategi BPSDMP untuk meningkatkan nilai jual lulusan kami di pasar industri transportasi, yaitu melalui peningkatan kualitas dan kompetensi para taruna sesuai standar nasional dan internasional," terang Sugihardjo.

Oleh karenanya, papar dia, kuliah umum dengan mitra kerja sama internasional salah satunya MPA merupakan pilihan yang baik. "Sebagai negara yang bertetangga, Indonesia dan Singapura dengan kelebihan masing-masing, penting bagi kita untuk berkolaborasi sehingga kedua pihak dapat menerima manfaat," ucap Sugihardjo.

Senior Director (Communications, International & Legal) Chief Transformation Officer MPA, Tan Hoe Soon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Singapura dan Indonesia telah lama membangun kerja sama bilateral. Kedua negara mempunyai tantangan serupa dalam menghadapi pandemi dan harus beradaptasi dengan tatanan hidup nomal baru.

Sementara itu, Director International Director International Division MPA, Benjamin Wong saat memberikan kuliah umum mengungkapkan bahwa kesempatan bekerja sebagai pelaut di Singapura sangat terbuka lebar termasuk bagi taruna pelayaran di Indonesia.