Djoko Tjandra Ditangkap, Menko Mahfud MD Sujud Syukur

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi berhasil menangkap buronan kelas kakap Djoko Tjandra pada Kamis (30/7/2020) malam. Djoko ditangkap di Malaysia dan telah berhasil dibawa pulang ke tanah air pada Kamis malam.

Menanggapi keberhasilan penangkapan buronan kasus cessie Bank Bali tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku senang. Bahkan saat Djoko berhasil ditangkap, Mahfud melakukan sujud syukur.

"Saya langsung sujud syukur begitu apa mendapat kepastian berita itu dari Malaysia. Tetapi saya tidak terlalu kaget karena saya tahu dia akan tertangkap itu sudah sejak tanggal 20 Juli yang lalu," kata Mahfud di Jakarta, Kamis dini hari.

Baca juga: Djoko Tjandra Tertangkap, Ini Komentar Kabareskrim

Ia menjelaskan pada Senin (20/7/2020) lalu sekitar pukul 17.30 WIB, dia memimpin rapat lintas kementerian. Yang hadir rapat di antaranya Polri, Kejagung, Kemenkumham, Kemendagri. Namun sebelum rapat tersebut, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menemui dirinya di Kemenko Polhukam sekitar pukul 11.30 WIB. Kepada Mahfud, Listyo mengaku Polri sudah menyiapkan suatu operasi penangkapan terhadap Djoko. Operasi tidak dilakukan antara government to government (G to G) atau pemerintah ke pemerintah tetapi B to B atau antara Polisi Indonesia dengan Polisi Malaysia.

"Waktu itu Pak Listyo meyakinkan kami tidak G to G tapi cukup B to B, jadi polisi ke polisi. 'Kami akan melakukan operasi mulai nanti malam,' kata Pak Listyo tanggal 20 itu. 'Mulai nanti malam untuk melakukan penangkapan karena kami sudah tahu tempatnya'," jelas Mahfud mengutip pernyataan Listyo.

Baca juga: Ini Kronologi Penangkapan Djoko Tjandra

Dia mengaku diskusi dengan Listyo hanya 10 menit. Dari keyakinan Listyo, Mahfud optimis Djoko bisa ditangkap.

"Sejak itu saya tahu hanya tunggu waktu. Tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri dan Menko Polhukam. Sehingga kami sepakat untuk diam. Itu sebabnya sejak tanggal 20 Juli, saya tidak pernah bicara secara spesifik bagaimana menangkap Djoko Tjandra. Saya hanya katakan sekarang yang diperlukan itu tindakan ke dalam. Polisi siapa yang terlibat, Kejagung siapa yang terlibat. Kemkumham kalau ada di Imigrasi yang terlibat supaya ditindak. Urusan menangkap Djoko Tjandra itu ada yang memprosesnya sendiri. Malam ini sudah kejadian apa penangkapan itu," tutup Mahfud.