SiCepat Ekspres Raih 2 Penghargaan di GRC Award 2020

Jakarta, Beritasatu.com - PT SiCepat Ekspres Indonesia meraih dua penghargaan dalam Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Performing Excellence Award 2020 yang digelar di Auditorium TVRI, Jakarta, 29 Juli 2020.

Dari 400 perusahaan BUMN dan swasta yang diseleksi dengan sangat ketat oleh tim juri, SiCepat Ekspres menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang lolos seleksi dan mendapatkan penghargaan di ajang GRC Award 2020.

Dua penghargaan yang diterima oleh Chief Marketing Officer (CMO) SiCepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati dan Vice President IT SiCepat Ekspres, Billy Yosafat, meliputi The Best GRC For Performance Management In Marketing & Information Technology in Logistic Service dan The Best CMO and GRC Leader 2020.

Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi SiCepat menerapkan GRC dalam proses bisnis maupun operasional serta pemanfaatan teknologi sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan maupun mantra bisnisnya secara optimal.

Wiwin Dewi Herawati yang menerima penghargaan The Best CMO and GRC Leader 2020, mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah bukti meskipun usia SiCepat Ekspres baru menginjak enam tahun, namun setiap menjalankan bisnisnya tetap berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen resiko yang matang dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

“Penghargaan GRC yang diprakarsai oleh BusinessNews ini juga merupakan apresiasi dan milestone SiCepat Ekspres untuk terus berkarya, membuat standarisasi yang diakui dunia internasional, dan berkompetisi dengan sehat agar tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik,” ungkap Wiwin

Dari tata kelola IT, SiCepat telah melakukan proses menuju standar ISO 27001:2013 untuk meningkatkan kualitas standar keamanan data pengguna SiCepat. Untuk kegiatan operasional, SiCepat telah memenuhi standar ISO 9001:2015.

Di tahun 2020 ini SiCepat mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya yaitu Marketing Sustainability Brand dari MarkPlus.inc, TOP CSR of The Year 2020 dari Tras N Co dan Indonesia Prospective Brand dari SWA.