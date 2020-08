60% Bantuan UKT Khusus Diberikan kepada Mahasiswa Kampus Swasta

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) mengalokasikan anggaran bantuan uang kuliah tunggal (UKT) Khusus senilai Rp 1,007 triliun kepada 419.605 mahasiswa selama satu semester.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemdikbud, Abdul Kahar mengatakan, 60% bantuan UKT Khusus diperuntukkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS). Pasalnya, berdasarkan laporan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi), rata-rata mahasiswa PTS hanya mampu membayar 50% uang kuliah. Sementara pendapatan utama PTS berasal dari mahasiswa.

“60% kami alokasikan untuk swasta karena yang paling banyak merasakan ini adalah kampus-kampus swasta yang memang mungkin meng-cover orang-orang yang tidak mampu. Jadi kami prioritaskan, khusus untuk yang berada di remote area,” kata Kahar pada Peluncuran #temanKIP-Kuliah di Gedung Dikti, Kemdikbud, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Bantuan UKT Khusus ini, lanjut Kahar, diberikan untuk satu semester kepada mahasiswa semester tiga, lima, dan tujuh pada tahun ajaran 2020/2021 dengan alokasi anggaran Rp 2,4 juta per orang per semester. Maka, dia meyakini jumlah mahasiswa penerima UKT Khusus melebihi 500.000 orang. Pasalnya, banyak PTS yang menetapkan UKT di bawah Rp 2,4 juta per mahasiswa.

“Banyak PTS yang mengenakan SPP di bawah Rp 2,4 juta. Jadi dengan anggaran yang ada tentu dengan sendirinya ini bisa memberi akses seluas-luasnya kepada yang lain. Itu pasti sampai 500.000 orang,” ujarnya.

Meski anggaran bantuan UKT Khusus didesain untuk satu semester, Kahar mengatakan, pihaknya tetap mencoba mengalokasikan anggaran untuk semester selanjutnya dengan melihat perkembangan Covid-19.

“Untuk anggaran 2021, kita coba buatkan Plan B-nya. Sekiranya itu terjadi, ini kita teruskan karena kasihan mahasiswa dan perguruan tinggi yang memang harapannya dari SPP mahasiswa. Mereka pasti mengalami kondisi yang enggak nyaman,” ujarnya.

Untuk 2020 ini, Kemdikbud mengalokasikan anggaran senilai Rp 4,1 triliun yang terdiri dari Rp 1,007 triliun untuk bantuan UKT Khusus kepada 419.605 mahasiswa, Rp 1,320 triliun untuk KIP Kuliah baru bagi 200.000 mahasiswa, serta Rp 1,7 triliun untuk KIP Kuliah on going bagi 267.312 mahasiswa.

Kahar menjelaskan, KIP Kuliah meliputi biaya hidup dan UKT. Dana UKT dikirim langsung ke rekening direktorat perguruan tinggi sementara biaya hidup ditransfer langsung ke masing-masing rekening mahasiswa. Sedangkan skema bantuan UKT Khusus ini hanya diberikan untuk uang kuliah untuk memastikan mahasiswa tidak drop out (DO).

Untuk memastikan bantuan UKT Khusus dan KIP Kuliah tepat sasaran, Kemdikbud saat ini bekerja sama dengan Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma'ruf melalui program #temanKIP. Aminuddin menuturkan, teman KIP hadir untuk memastikan KIP Kuliah disalurkan tepat sasaran.

Pasalnya, KIP Kuliah ini hadir sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, bantuan ini juga bertujuan untuk memastikan mahasiswa terdampak Covid-19 tidak putus kuliah.

“Teman KIP ini untuk memastikan bahwa adik-adik kita yang mau kuliah enggak ada alasan enggak ada biaya dan yang sedang kuliah enggak drop out karena adanya pandemi,” ujarnya.

Aminuddin menyebutkan, untuk memudahkan pendampingan kepada mahasiswa, teman KIP menerjunkan relawan di setiap kampus untuk mengawal dan mendampingi penyaluran KIP Kuliah.