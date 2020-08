Suami Jaksa Pinangki Dimutasi dari Bareskrim Polri

Jakarta, Beritasatu.com — Suami mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Pinangki Sirna Malasari dimutasi keluar Bareskrim.

AKBP Napitupulu Yogi Yusuf dipindah dari jabatannya sebagai Kasubag Opsnal Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim menjadi Kasubag Sistem dan Metode (Sismet) Bagian Pengkajian Sistem Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik Polri.

Mutasi ini tertuang dalam telegram bernomor ST/2247/VIII/KEO/2020 tertanggal 3 Agustus 2020.

Pinangki adalah istri perwira menengah Polri yang artinya juga berstatus ibu Bhayangkari. Pinangki kerap memamerkan gaya hidupnya yang di atas rata-rata seorang PNS itu di akun medsos miliknya.

Salah satunya saat dia makan malam di restoran Perseny di New York, Amerika Serikat. ”A lovely dinner at @perseny, a 3 star Michelin starred restaurant in New York,” tulis Pinangki.

Pinangki dicopot dari jabatannya setelah bertemu dengan Djoko Soegianto Tjandra. Pinangki diduga bertemu Djoko pada tahun 2019 di luar negeri. Sementara Djoko sudah menjadi buronan Kejaksaan Agung Sejak tahun 2009 sebelum akhirnya berhasil dibekuk.

Pinangki pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada 31 Maret 2019 dalam jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II J.A.M Kejaksaan Agung. Adapun total harta yang dilaporkan sebesar Rp 6.838.500.000.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tekah memerintahkan Jaksa Agung untuk menelusuri dugaan tindak pidana yang dilakukan Pinangki.