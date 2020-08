2,1 Juta Pekerja Terdampak Covid-19 Diprioritaskan dalam Program Kartu Prakerja

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kembali membuka pendaftaran untuk program Kartu Prakerja gelombang ke-4 pada Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB. Aturan baru dari pelaksanaan program ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu yang diatur tentang sasaran program Kartu Prakerja.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin menyampaikan, dalam aturan baru ini, program Kartu Prakerja mengalami refocusing menjadi program semi-bansos.

“Permenko 11/2020 juga memastikan program Kartu Prakerja menjangkau orang-orang yang terdampak Covid-19 dan selama ini belum menerima bansos dari Pemerintah. Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sebanyak 2,1 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan selama pandemi Covid-19. Inilah yang akan diprioritaskan. Jadi 80 persen dari kuota setiap gelombangnya akan diprioritaskan untuk yang terdampak ini,” kata Rudy Salahuddin dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (7/8/2020).

Rudy menambahkan, pendaftaran Kartu Prakerja yang sebelumnya dilakukan secara online juga akan dilayani secara offline. Proses atau tata cara pendaftaran Kartu Prakerja secara offline ini nantinya akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan, namun tetap berpedoman pada Permenko 11/2020.

Pada tahun ini, anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Pada gelombang pertama hingga ke-3, yang sudah diterima dalam program ini sebanyak 680.000 peserta, atau rata-rata 200.000 perserta per gelombang.

“Untuk gelombang keempat dan seterusnya, kuota pesertanya sebanyak 800.000 per batch (gelombang). Sehingga harapannya sampai Oktober 2020 target 5,6 juta peserta bisa tercapai,” kata Rudy.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, dari 680.000 peserta yang sudah masuk gelombang pendaftaran, 501.000 peserta sudah menuntaskan pelatihan, dan sebanyak 485.772 peserta sudah menerima insentif.

“Insentif yang diberikan tidak berubah. Setiap peserta mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000, yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan untuk 4 bulan, serta insentif survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150.000 per peserta,” kata Denni.

Pada gelombang sebelumnya, pelatihan Kartu Prakerja dilakukan secara online melalui delapan platform digital yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker. Denni mengatakan saat ini juga sudah ada lima platform digital baru yang sedang dilakukan asesmen untuk bisa bergabung sebagai mitra platform digital Kartu Prakerja.