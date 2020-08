Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Perlu Lebih Difokuskan

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai fokus pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memang sangat massif, sehingga membuat kebutuhan infrastruktur cukup terpenuhi, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan raya.

Namun selama perjalanannya, Andry melihat pemerintah terlalu fokus pada kuantitas daripada kualitas, sehingga seringkali ditemukan adanya pembangunan yang tidak efisien dan efektif karena tidak menghubungkan antar pusat ekonomi atau menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Selain itu sering ditemukan kualitas infrastruktur yang berada di bawah standar internasional yang telah ditetapkan," kata Andry Satrio Nugroho kepada Beritasatu.com, Selasa (11/8/2020).

Isu lainnya adalah seringkali infrastruktur terlalu fokus pada pembangunan jalan raya saja. Padahal Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah seperti pembangunan infrastruktur dasar seperti manajemen suplai air bersih dan sanitasi.

"Bukan berarti pemerintah tidak melakukan pembangunan infrastruktur tersebut, namun terkadang pembangunan seperti ini tidak menjadi prioritas sehingga tertinggal dari negara sebaya kita,” papar Andry.

Mengenai daya ungkit terhadap perekonomian, Andry mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan, di mana infrastruktur tersebut setidaknya memiliki dua manfaat dalam perspektif waktu: jangka pendek dan panjang. Dua perspektif waktu ini harus sama-sama diperhatikan.

“Dalam jangka pendek tentu ketika melakukan pembangunan infrastruktur tersebut ada pembukaan lapangan pekerjaan baru, kemudian diikuti dengan daya beli masyarakat yang terlibat menjadi meningkat, munculnya usaha mikro dan kecil di sekitar pembangunan. Jangka panjangnya, dengan asumsi infrastruktur dibangun efektif dan efisien, maka bisa mendorong atau mempercepat mobilitas orang dan barang, sehingga biaya distribusi dan logistik menurun. Kita juga bisa melihat peluang pusat-pusat pertumbuhan baru,” papar Andry.

Di masa pandemi Covid-19, Andry menilai pembangunan infrastruktur harus terus dilanjutkan, khususnya untuk infrastruktur dasar seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi. Selanjutnya diikuti dengan akses masyarakat terhadap fasilitas publik lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

“Saya rasa cukup jika kita melihat pembangunan infrastruktur yang mendukung moda transportasi darat, laut maupun udara. Sekarang fokus bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita dengan memperkuat infrastruktur dasar tersebut,” kata Andry.