Pengamat: Pendidikan Indonesia Belum Memiliki Konsep yang Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerhati Pendidikan Indonesia, Indra Charismiadji mengatakan, pendidikan Indonesia hingga saat ini belum memiliki konsep yang baik. Pasalnya, program-program pendidikan dari tahun ke tahun hanya berupa rutinitas dan tidak dievaluasi.

Dengan begitu, kata Indra, berapapun anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan akan sulit terwujud, karena pemegang kebijakan masih sulit terlepas dari kebiasaan business as usual with more money atau bisnis seperti biasa dengan lebih banyak uang.

“Seharusnya setiap kebijakan itu dievaluasi untuk memperbaiki mutu pendidikan, bukan membuat kebijakan rutinitas dengan mengganti nama,”ucap Indra kepada Suara Pembaruan, Jumat(14/8/2020).

Kebijakan sekedar rutinitas ini, lanjut Indra, terlihat dari capaian pendidikan Indonesia yang selama 20 tahun terakhir stagnan. Ini terlihat dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sejak 2000 yang mengukur kemampuan anak di dunia.

Bahkan, dari hasil PISA terakhir, dari 77 negara terlibat, posisi Indonesia berada di 72 dengan hasil kompetensi generasi bangsa di bidang matematika, reading, dan sains berada pada level 0-2. “Ini menunjukan kebijakan pendidikan selama ini belum mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Indra.

Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas) juga menyebut, hingga saat ini tak ada tanda-tanda dari pemerintah ingin mengubah sistem pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik.

“Jadi buat saya enggak penting anggaran berapa, karena yang jelas anggaran kita memang terlihat besar, tetapi hanya isinya ya cuma business as usual with more money. Sama saja dari dulu hingga sekarang hanya nama diganti. Jadi pekerjaan rumah kita itu besar. Tetapi mau enggak pemerintah memperbaiki ini,” ujarnya.