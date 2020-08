Pagu Anggaran Turun, Mensos Pastikan PKH, Bansos Tunai, dan Kartu Sembako Tetap Lanjut

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan bahwa pagu anggaran belanja Kementerian Sosial (Kemsos) mengalami penurunan dari Rp 134 triliun menjadi Rp 92,8 triliun pada 2021.

Sebelumnya, anggaran Kemsos beberapa kali mengalami penambahan untuk menangani dampak Covid-19. Semula, dana sebelum pandemi hanya Rp 62,7 triliun untuk tahun anggaran 2020. Lalu, dana bertambah hingga menyentuh Rp 134 triliun.

Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara, mengatakan bahwa anggaran 2021 mengalami penyesuaian seiring dengan upaya pemerintah mengendalikan dampak perekonomian seusai pandemi Covid-19.

Juliari mengatakan, atas pengurangan ini terdapat beberapa program khusus yang untuk sementara tidak akan dilanjutkan tahun depan. Namun program reguler seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai masih berlanjut.

"92% lebih belanja bansos (bantuan sosial), sisanya 0,55% belanja pegawai, 1,3% belanja modal, dan 5,9% belanja barang. Anggaran pada 2020 itu kalau kita lihat prognosisnya Rp 134 triliun karena memang banyak program-program khusus yang kita lakukan dimulai pada April atau Maret sampai akhir tahun," terangnya dalam jumpa pers virtual, Jumat (14/8/2020).

Untuk program reguler seperti PKH dengan target 10 juta penerima masih akan dilanjutkan dengan komponen dan indeks yang sama, yaitu dengan anggaran Rp 28,71 triliun.

“Dengan arahan Bapak Presiden, program ini kami akan sempurnakan juga dalam membantu percepatan stunting yang merupakan proyek major pemerintah 2021-2024,” tuturnya.

Selain itu, anggaran Rp 45,12 triliun akan terus dilanjutkan untuk kartu sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Adapun, program ini akan mengalami peningkatan nilai sembako dari Rp 150.000 per penerima per bulan menjadi Rp 200.000 per penerima per bulan.

“Kartu sembako akan kita teruskan untuk menjaga daya beli. Memastikan konsumsi di keluarga dengan income terbawah dapat tetap terjaga khususnya di pandemi,” katanya.

Selain itu, bansos selama enam bulan juga akan diteruskan oleh Kemsos. Namun nilai bantuan tunai turun dari Rp 300.000 per penerima per bulan menjadi Rp 200.000 per penerima per bulan selama enam bulan. Pagu anggaran bansos yang akan disediakan untuk bansos tunai sekitar Rp 12 triliun dengan indeks target 10 juta penerima.

Di sisi lain, Kemsos juga akan meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan anggaran Rp 1,36 triliun. Secara spesifik Mensos menyebut akan memperluas cakupan DTKS menuju reintegrasi sosial dengan cakupan sekitar 60% rumah tangga atau sekitar 42,8 juta rumah tangga. Seperti yang diketahui, saat ini cakupan DTKS baru mencapai angka 40%.

“DTKS sebagai data titik sentral program perlindungan sosial, sebagai implementasi satu data Indonesia, di mana Kemsos sebagai wali data untuk pengelolaan data kemiskinan. Dengan peningkatan data, maka akan ada banyak database yang kita miliki, dengan keluarga income terbawah dan juga melakukan verifikasi serta validasi secara nasional,” terangnya.