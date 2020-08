Automatic Solar Hydroponic Atasi Tiga Masalah di Pulau Sumba

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP (Persero) Tbk atau PTPP, mengikuti kegiatan BUMN Millennial Innovation Summit (MIS) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN.

Baca Juga: Hasil Garam Melimpah, Pemkab Sabu Raijua Cari Investor

BUMN MIS 2020 merupakan ajang temu inovasi dan penghargaan bagi para pekerja muda di lingkungan BUMN. Adapun salah satu terobosan yang dilakukan melalui acara tersebut, yaitu memperkuat ekosistem inovasi di tiap BUMN secara merata.

Inovasi sistem pertanian hidroponik yang menggunakan energi terbarukan di Pulau Sumba, membawa tim insan muda PTPP berhasil meraih juara kedua dalam kategori social innovation, dalam acara bergengsi tersebut.

Sebelumnya, perseroan berhasil masuk sebagai tiga besar kategori social innovation dari 8.000 inovasi yang diikuti oleh seluruh BUMN di Indonesia.

Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, mengatakan, sistem pertanian hidroponik yang dikembangkan oleh insan muda perseroan, didapuk dapat meningkatkan permasalahan pangan, air dan listrik di Pulau Sumba yang terletak di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Pemanfatan Sumber Daya Laut Dianggap Belum Optimal

"Kami bangga tim perseroan dapat keluar sebagai runner up social innovation dalam acara BUMN Millennial Innovation Summit 2020," kata Novel Arsyad dalam keterangan persnya, Minggu (16/8/2020).

Menurut Novel, rangkaian kegiatan ini dilakukan untuk mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan segala bentuk pengembangan terbaik dari generasi milenial yang berkarya di masing-masing BUMN.

"Kami sangat mendukung kegiatan ini, sehingga dapat mendorong generasi muda BUMN untuk memberikan inovasi terbaiknya," tandasnya.

Novel Arsyad mengatakan, tim muda PTPP mengajukan paparan untuk pengembangan sistem pertanian hidroponik yang menggunakan sistem hybrid sebagai sumber energi listrik yang terdiri dari Grid PLN dan energi terbarukan menggunakan panel surya.

Baca Juga: Pembangunan Gedung Inalum Berdayakan Subkontraktor Lokal

Untuk memenuhi kebutuhan air, pertanian hidroponik yang akan dibangun akan dilengkapi dengan reverse osmosis yang dapat menyuling air laut menjadi air bersih.

"Sehingga, inovasi Automatic Solar Hydroponic with Reverse Osmosis: Actualizing Renewable Energy Project For Sustainable Agriculture To Relieve Hunger In Sumba Island, merupakan salah satu inovasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pangan, air dan listrik di Pulau Sumba," tegas Novel Arsyad.

Novel menambahkan, kondisi geografis pulau Sumba yang sebagian besar berupa perbukitan dan curah hujan yang rendah, mayoritas warganya menggantungkan kebutuhan air melalui sumber-sumber mata air seperti sungai atau sumur yang sangat dalam. Sementara itu, di sepanjang pesisir pantai telah tersedia air laut yang sangat melimpah.

"Ketika air laut yang dikonversi menjadi air bersih melalui proses reverse osmosis, hasil air bersih ini sangat bagus untuk pengairan hidroponik. Sehingga, pemilihan teknologi reverse osmosis merupakan salah satu opsi yang tepat. Selain itu, apabila hasil air reverse osmosis berlebih, maka dapat dimanfaatkan sebagai sumber air cadangan bagi warga sekitar," pungkas Novel Arsyad.