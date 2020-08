Kebangkitan Literasi Akan Lahirkan Pemimpin Indonesia Berkualitas

Jakarta, Beritasatu.com- Pemimpin.id menyelenggarakan Lead The Fest 2020, satu festival tahunan yang bertujuan merayakan kepemimpinan Indonesia. Acara yang digagas PemimpinID ini mengambil tema literasi kepemimpinan, festival ini menyoroti pentingnya pemimpin yang literate (cerdas dan berpengetahuan) dalam berbagai sektor dan skala organisasi dari regional, nasional hingga internasional.

“Potensi Indonesia yang luar biasa besar saat ini belum diimbangi dengan ketersediaan pemimpin yang berkualitas. Negara ini kekurangan banyak sekali pemimpin, dan diperlukan upaya dari berbagai stakeholder untuk bersama menciptakan pemimpin indonesia yang siap membawa negara ini menjadi negara maju pada tahun 2045 kelak,” kata Chief Executive Officer PemimpinID, Dharmaji Suradhika.

Dharmaji Suradhika menjelaskan bahwa PemimpinID adalah organisasi nonprofit yang berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pembentukan ekosistem kepemimpinan. Lead The Fest adalah salah satu dari upaya PemimpinID dalam berperan aktif meningkatkan kesadaran dan kapasitas kepemimpinan Indonesia.

Rangkaian acara yang berlangsung sejak bulan Juli ini diawali dengan penerjemahan 1.000 ringkasan buku kepemimpinan berbahasa inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan oleh 1000 relawan yang tersebar di berbagai provinsi tanpa dibayar sepeserpun.

Hasil terjemahan yang berbentuk materi digital akan didistribusikan kepada kontributor daerah, perpustakaan dan rumah baca di seluruh tanah air, dan akan diteruskan melalui gerakan sosial berkesinambungan bernama www.wikilead.com.

Kegiatan berlanjut di Bulan Agustus dengan menyelenggarakan 22 webinar selama 7 hari nonstop, mengundang narasumber dan tokoh bangsa untuk membahas berbagai masalah literasi dan kepemimpinan.

Ratusan Kontributor

Bekerja sama dengan 300 lebih kontributor daerah, festival ini dibuka oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang membahas visi SDM Unggul Indonesia Maju dan terus bergulir dengan berbagai topik menarik seperti literasi pada figur publik bersama Chelsea Islan, Aulion dan Willy Winarko (The Rap Up Indonesia); kepemimpinan di sektor privat bersama Batara Sianturi dan Nanang Chalid, kepemimpinan di sektor publik bersama Kuntoro Mangkusubroto dan Yanuar Nugroho, literasi para tokoh bangsa bersama Yenny Wahid, Meutia Hatta dan Ilham Habibie, serta kepemimpinan digital bersama Randy Jusuf (CEO Google Indonesia) dan Alfatih Timur (CEO Kitabisa).

Diskusi juga menyertakan berbagai topik regional di pulau Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan menghadirkan tokoh seperti Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, hingga Reza Valdo di sesi Maluku dan James Modow di sesi Papua.

Pada pergelaran puncak webinar tanggal 16 Agustus 2020, Lead The Fest 2020 menghadirkan diskusi apik mengenai BUMN bersama Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin, Fadjrin Rasyid (Telkom Indonesia) dan Kaspar Situmorang (Vice President Bank BRI), kepemimpinan transformasional bersama CEO Garuda Irfan Setyaputra dan CEO Paragon Technology & Innovation Salman Subakat, hingga ditutup oleh visi kepemimpinan tahun 2024 bersama Erry Riana (Mantan Ketua KPK) dan dua pemimpin muda Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

“The best leadership is leadership by example. Berikan keteladanan, bagaimana kita menghargai orang hingga gestur kita. Karena Indonesia akan jadi luar biasa kalau dipimpin oleh orang-orang luar biasa,” timpal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Apresiasi

Tokoh kebangsaan Yenny Wahid pun menyambut kegiatan ini. “Ciptakan lingkungan yang ketika bisa mengatasi tantangan adalah hal yang harus diapresiasi, sehingga keinginan menghasilkan karya lahir dari diri sendiri,” katanya.

Sambutan positif juga dikatakan Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin. “Kesempatan untuk bertemu seorang pemimpin yang baik, sangat berharga. Karena di sanalah kita mendapatkan pelatihan di tataran hati dan tataran jiwa dengan baik langsung ke memimpin yang berkualitas,” tambahnya.

Chief Marketing Officer Pemimpin.id yang juga ketua pelaksana Lead The Fest 2020, Aditya Rian menjelaskan bahwa PemimpinID percaya pentingnya literasi para pemimpin sebagai syarat utama kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Pemimpin yang literate akan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, dan akan membawa multiplier effect bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

“Peradaban dan kemajuan selalu dimulai dari literasi. Ini saatnya kita menyadari betapa pentingnya kemampuan literasi untuk kemajuan bangsa. Ayo bersama, bangkitkan literasi dan kepemimpinan Indonesia melalui pengetahuan dan aksi nyata bersama”, jelas Aditya Rian saat jumpa pers sekaligus silaturahmi akbar kolaborator Lead The Fest tanggal 17 Agustus 2020.