Eduversal Mathematics Competition Kembali Digelar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Edukasi Universal Indonesia (Eduversal) kembali menggelar Eduversal Mathematics Competition (EMC). Untuk penyelenggaraan tahun ini, kompetisi kembali digelar secara daring. Masa pendaftaran telah dibuka hari ini hingga 10 November 2020.

Project Manager EMC 2020, Ade Kiki Ruswandi mengatakan, EMC digelar sebagai partisipasi Eduversal untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika anak Indonesia. Pasalnya, dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang dipublikasikan Desember 2019 lalu terlihat bahwa kemampuan literasi matematika anak Indonesia masih berada di bawah rata-rata kemampuan negara- negara The Organisation for Economic Co-operations and Development (OECD).

''Kami ingin membantu meningkatkan partisipasi anak Indonesia terhadap matematika," ujar Kiki pada telekonferensi pembukaan Eduversal Mathematics Competition (EMC) 2020, Selasa (18/8/2020).

Kiki menuturkan, EMC ini diharapkan dapat menumbuhkan minat anak terhadap matematika. Oleh karena itu, soal-soal EMC ditekankan lebih kepada pendalaman materi dasar di setiap tingkatan kelas. Tingkat kesulitan dibagi menjadi tiga yaitu mudah, sedang, dan sulit dengan tujuan mengukur tingkat adaptasi siswa terhadap soal.

“Diharapkan bahwa dengan adanya kemudahan mengerjakan soal-soal secara online, try-out, analisis kemampuan siswa, webinar pendidikan, penghargaan yang tersedia dalam setiap tahap, dan e-sertifikat menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta,” ujarnya.

EMC tahun diharapkan dapat menjangkau anak dari seluruh Indonesia sehingga mulai dari pendaftaran hingga kompetisi berlangsung secara daring. Selain itu, sistem babak penyisihan luring untuk tahun ini ditiadakan karena pandemi Covid-19. Sebagai gantinya, peserta akan berkompetisi langsung secara daring dalam satu babak.

Kiki menuturkan, kompetisinya juga akan terbagi ke dalam tujuh kategori berbeda, mulai dari kelas 5 hingga kelas 11. Tujuannya adalah agar peserta bisa berkompetisi sesuai dengan tingkatan kelas. Jika tidak, akan ada kemungkinan siswa kelas awal berkompetisi dengan siswa kelas atas.

Apalagi setiap peserta EMC akan diberi sistem pelaporan nilai, ranking secara nasional, dan juga soal mana yang salah. Dengan begitu, peserta pun bisa mendiagnosa kemampuan, mencari tahu kelemahan, dan bisa meningkatkannya di bab tertentu yang masih lemah itu.

Selain menggelar kompetisi EMC, Eduversal juga menyelenggarakan seminar tentang pentingnya literasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seminar ini maka diharapkan bisa mendorong aspek kognitif dan minat anak pada matematika.

“Kemampuan matematik bukanlah sebuah potensi yang dibawa sejak lahir, namun merupakan kemampuan yang sangat mungkin berkembang dan digali seiring dengan kemauan untuk mempelajari,” ujarnya.

Selain itu juga seminar untuk guru. Kiki menyebutkan, guru adalah faktor eksternal yang bisa memotivasi anak untuk menyukai matematika. ''Kami juga memfasilitasi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk meningkatkan kemampuan matematikanya," imbuhnya.

Tahun ini pendaftaran EMC dapat diakses di situs http://edumath.id/. Ajang EMC akan berlangsung pada 14 November dan pemenangnya akan diumumkan pada 21 November, sedangkan pemberian penghargaan untuk para pemenang akan dilaksanakan pada Februari 2021