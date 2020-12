Polisi Amankan PSU Manokwari, Bukti Politik Uang Segera Diserahkan

Rabu, 16 Desember 2020 | 09:25 WIB

Oleh : HS

Manokwari, Beritasatu.com - Kepolisian Resor (Polres) Manokwari, Papua Barat, mempertebal pengamanan pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di daerah tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari akan melaksanakan PSU di 16 tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu (16/12/2020), untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu pada pemungutan suara serentak pada 9 Desember lalu.

"Secara umum situasi kamtibmas di Manokwari cukup kondusif. Meskipun demikian, kami tidak mau under estimate, kami akan all out melaksanakan pengamanan seluruh tahapan pilkada," ujar Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan, Rabu.

Ia menyebutkan pada PSU ini, pihaknya akan menambah personel pengamanan TPS. Pada pemungutan suara 9 Desember lalu, Polres Manokwari hanya menempatkan satu personel untuk satu TPS, namun pada PSU ini satu TPS akan dijaga lima personel. Selain TPS, ujar Dadang, personel Sabhara Polda Papua Barat dan Brimob pun turut dilibatkan untuk pengamanan wilayah sebagai langkah antisipasi agar PSU berjalan lancar.

KPU Manokwari sudah memulai tahapan pleno rekapitulasi pilkada pada Selasa (15/12). Sudah delapan dari sembilan panitia penyelenggara distrik (PPD) membacakan hasil rekapitulasi suara pada pleno KPU.

Semenatara itu, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Papua Barat menyiapkan sejumlah bukti terkait politik uang (money politic) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Manokwari, Papua Barat 2020.

Ketua DPD GMPK Papua Barat Ayub Msiren mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dugaan pemberian uang kepada sejumlah ketua tempat pemungutan suara (TPS) oleh istri dari salah satu kandidat Pilkada Manokwari 2020.

Dikatakan, bukti-bukti tersebut sedang dikumpulkan untuk diserahkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang sudah memeriksa saksi-saksi.

“Kemarin sejumlah saksi sudah diperiksa. Bukti-bukti pendukung segera kami serahkan,” kata Ayub, Rabu (16/12/2020).

GMPK juga terus memperkuat koordinasi dengan jaringannya di Manokwari sehingga bisa memperbanyak saksi dan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan awal.

Dalam Pilkada Manokwari 2020, dua pasangan yang bertarung adalah Hermus Indou-Edi Budoyo (HEBO) dan Sius Dowansiba-Mozes Rudi F Timisela (SMART).

Sumber:ANTARA