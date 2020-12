Rektor Unhan: Perlu Hukum Internasional Unmanned System untuk Kelengkapan Kapal Perang

Jumat, 18 Desember 2020 | 14:02 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksmana Madya Amarulla Octavian (kiri atas) menjadi pembicara pada sesi pertama webinar internasional yang diselenggarakan The Centre For Joint Warfare Studies (CENJOWS), Angkatan Bersenjata India, Jumat, 18 Desember 2020. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksmana Madya Amarulla Octavian, mengingatkan pentingnya hukum internasional yang baru untuk mengatur penggunaan sistem tanpa awak (unmanned system) sebagai suatu kelengkapan kapal perang. Hukum internasional itu diperlukan agar tidak mencederai hukum-hukum internasional yang selama ini sudah berlaku.

Hal itu disampaikan Rektor Unhan saat menjadi pembicara pada webinar internasional yang diselenggarakan The Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS), Angkatan Bersenjata India, Jumat (18/12/2020).

BACA JUGA Indonesia Berpotensi Menjadi Pusat Aktivitas Ekonomi Maritim

Laksdya Octavian mendapat kehormatan menyampaikan paparan yang berjudul “Regional Interests and New Initiatives for Indian Ocean”. Dikatakan, banyak negara yang sudah menggunakan unmanned system untuk melengkapi kekuatan angkatan laut mereka.

“Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di laut saat ini sudah cukup massif disusul penggunaan Unmanned Surface Vehicle (USV) dan Unmanned Sub-Surface Vehicle (USSV),” ujar Rektor Unhan.

Pada kesempatan itu Laksdya Octavian juga menyampaikan pentingnya menyusun prosedur internasional yang baru dalam melaksaksanakan proses penegakan hukum di laut sesuai protokol Covid-19. Pengalaman TNI AL selama ini diajukan sebagai proposal prosedur internasional tersebut.

BACA JUGA TNI Responsif Hadapi Perubahan Geostrategis

Para peserta webinar dan pembicara lain menyambut baik gagasan dan inisiatif Rektor Unhan sebagai bentuk nyata menjaga stabilitas keamanan di Samudera Hindia. Samudera Hindia juga menjadi perhatian penting politik luar negeri Indonesia selain Samudera Pasifik, sebagai langkah diplomasi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Aero India Webinar Series kali ini membahas topik “Changing Dynamics of The Indian Ocean Region (IOR)” yang terbagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama bertajuk “Evolving Geopolitics of The IOR”, sementara sesi kedua bertajuk “Chinese Challenges to India’s Interests”.

Hadir pada webinar tersebut para pejabat tinggi Kementerian Pertahanan India, Kementerian Luar Negeri India, para perwira tinggi Angkatan Bersenjata India dari AD, AL dan AU, para akademisi, praktisi. dan pakar di bidang pertahanan maritim.

Sumber:BeritaSatu.com