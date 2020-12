Olivia Zalianty Koordinasi Peringatan Hari Bela Negara 2020

Sabtu, 19 Desember 2020 | 19:20 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Peringatan Hari Bela Negara yang jatuh hari ini, Sabtu (19/12/2020) diperingati secara sederhana oleh masyarakat dari Yayasan Generasi Lintas Budaya yang diketuai Olivia Zalianty.

Dalam peringatan hari Bela Negara ini, Olivia mengoordinasi sebuah acara mulai dari upacara bendera, peluncuran novel sejarah, pembacaan puisi Bela Negara, dan melukis yang digelar secara virtual mengingat situasi saat ini tengah dalam masa pandemi Covid-19.

"Dalam peringatan Hari Bela Negara tahun ini, Yayasan Generasi Lintas Budaya berupaya menggelar acara seremoni kecil dengan mengadakan Upacara bendera, peluncuran novel sejarah, pembacaan puisi tentang Bela Negara dan lomba melukis," kata Olivia Zalianty dalam keterangannya Sabtu (19/12/2020).

"Dalam acara ini, kita mau ingatkan generasi muda tentang arti bela negara. Salah satunya juga dengan meluncurkan roman sejarah berlatar belakang kisah nyata pejuang PDRI bernama Awaludin Latief. Ada satu larik kisah menarik, yang ditulis ke dalam dua versi novel oleh dua orang penulis Sri Iswati dan Decy C Capriconadri. Dan grand launching novel roman sejarah akan dilakukan secara virtual," ungkap Olivia.

Masih dalam rangkaian kegiatan Peringatan Hari Bela Negara, panitia juga menggelar webinar live virtual Hari Bela Negara dengan pembicara utama Jimly Assiddiqie, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam dan Anhar Gonggong. Acara ini akan dibuka Kepala Perpustakaan Nasional RI, didahului laporan Olivia Zalianty selaku Ketua Yayasan Generasi Lintas Budaya.

"Nuansa peringatan Hari Bela Negara akan semakin kental dengan acara selanjutnya, yaitu Puisi Bela Negara Generasi Lintas Budaya. Para pembaca puisi bela negara esok, antara lain KH Mustofa Bisri (Gus Mus) dan sejumlah artis seperti Happy Salma, Marcella Zalianty, Prily Latuconsina, Sha Ine Febrianti, Reza Rahadian, Lukman Sardi, Widyawati," lanjutnya.

Dengan acara ini, Generasi Lintas Budaya ingin anak muda di Indonesia bisa mengerti tentang arti Bela negara yang sesungguhnya. Terlepas dari kondisi yang tengah terjadi dalam bangsa ini.

"Terakhir, kami akan mengadakan gimmick menarik berupa Kuis Bela Negara. Makanya, pantau terus di akun YouTube ‘Perpustakaan Nasional RI’ dan aplikasi Zoom,” tutup Olivia.

Sumber:BeritaSatu.com