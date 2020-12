Harga Kebutuhan Pokok di Palu Mulai Naik

Selasa, 22 Desember 2020 | 11:01 WIB

Oleh : John Lory / JEM

Palu, Beritasatu.com - Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai bergerak naik yang dipicu meningkatnya permintaan masyarakat.

Pantauan Beritasatu.com di Pasar Inpres Masomba Palu, Selasa (22/12/2020), harga gula pasir dijual pedagang Rp 14.000 per kilogram, atau naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp 13.000 per kilogram.

Begitu juga bawang merah, dari Rp 30.000 kini naik menjadi Rp 38.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp 25.000 naik menjadi Rp 30.000 per kilogram.

Cabai merah dari Rp 30.000 per kilogram, naik menjadi Rp 35.000 per kilogram, telur ayam dari Rp 40.000 per rak, kini naik menjadi 49.000 per rak. Begitu juga daging ayam rata-rata Rp 50.000 per ekor, naik menjadi Rp 60.000 per ekor.

Nasir (50), salah satu pedagang di Pasar Tradisional Masomba Palu mengatakan, kenaikan harga disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat, sementara stok berkurang.

“Sepekan teraknir ini permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok meningkat sedangkan stok yang ada pada kami menipis bahkan ada yang sudah habis,” ujar Nasir.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng, melalui Kasi Tata Niaga, Rudi Zulkarnaen membenarkan beberpa bahan pokok di pasaran mulai naik. Namun kata dia, kenaikannya masih dalam batas wajar.

“Pemerintah tetap memantau pasar untuk menjaga kestabilan harga, dan membantu masyarakat menghadapi hari raya Natal dan Tahun Baru,” paparnya.

Sumber:BeritaSatu.com