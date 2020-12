Kemeriahan Natal Nasional Bawa Pesan Perdamaian

Minggu, 27 Desember 2020 | 22:00 WIB

Oleh : Dina Fitri Anisa / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Meski pandemi masih melanda dunia, perayaan Natal tahun ini tetap berlangsung meriah dan membawa perdamaian di hati. Jutaan pasang mata umat Kristiani dan Katolik di penjuru negeri secara serempak menikmati perayaan Natal Nasional yang digelar virtual, Minggu (27/12/2020).

Sama seperti tahun sebelumnya, perayaan Natal yang kini mengusung tema "Mereka Akan Menamakannya Immanuel" ini turut dimeriahkan oleh para pengisi acara. Mulai dari Ananda Sukarlan, Chelsea Ndagung, Daniel Mananta, Kezia Amelia, Lyodra Ginting, Maria Christy, Valentina Nova, hingga Yambres Leunupun.

Tidak lupa acara turut menampilkan Ledalero Choir, The New Amadeus, The Resonanz Children’s Choir, Paduan Suara Nouva Canzone, Balikpapan Catholic Children Choir, Paduan Suara OMK Kevikepan Semarang, dan Paduan Suara Universitas Kristen Petra yang tetap kompak melantunkan lagu-lagu dan pujian rohani.

Lantunan Maklumat Tentang Kelahiran Yesus Kristus, Malam Kudus, dan juga Cantate Domino terdengar merdu dan hikmat membuka ibadah natal virtual yang berlangsung di Gereja Katedral Jakarta.

Uniknya, selama acara berlangsung, nilai persatuan dan kebhinekaan pun sangat kental terasa. Mulai dari puluhan penari yang menggunakan baju daerah Indonesia hingga pesan yang disampaikan Uskup Agung Jakarta yang juga Kardinal Mgr Ignatius Suharyo serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Uskup Suharyo mengatakan bahwa perayaan Natal ini merupakan sebuah cerminan bagi umat Kristiani dan Katolik untuk terus hidup dalam perdamaian, membangun kehidupan bersama sebagai warga negara, bekerja sama dengan pemerintah, dan saling tolong-menolong untuk meringankan beban beban kehidupan.

Renungan ini ia sampaikan kepada umat Kristiani dan Katolik di perayaan Natal yang hikmat. Mengingat, saat ini Indonesia tengah berada dalam masa yang sulit. Tidak hanya persoalan pandemi Covid-19 yang belum mereda, tetapi juga kian maraknya ujaran kebencian, kebohongan publik, dan keserakahan yang telah terungkap dalam berbagai bentuk sikap dan peristiwa. Jika tidak segera diatasi, persoalan ini akan berakibat sangat buruk bagi kehidupan bangsa Indonesia.

“Ini semua adalah salah satu tanda yang sangat jelas, bahwa paham dan penghayatan hidup keagamaan masih dangkal. Ketaatan pada hukum lemah dan rasa kebangsaan serta watak mulia bangsa kita tampak semakin tergerus,” terangnya dalam Perayaan Natal Nasional 2020.

Dengan demikian, umat Kristiani dan Katolik diharapkan mengambil hikmah dan mencari inspirasi, serta kekuatan iman Kristus. Dengan demikian, seluruh umat dapat mengilhami nilai Imanuel dalam lingkup keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, perayaan Natal tahun 2020 mengajarkan kasih, hal itu sebagaimana dikutip dalam ayat Alkitab (Immanuel).

Menteri Kominfo yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan Natal Nasional Tahun 2020 ini berharap, momentum Natal kali ini penting untuk mengedepankan rasa optimisme agar Indonesia mampu melewati masa-masa sulit dampak dari pandemi Covid-19.

“Kasih dan solidaritas Natal hendaknya diterjemahkan dalam tatanan sosial dan paradigma ekonomi yang berkeadilan, ramah terhadap lingkungan, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai citra Allah,” jelasnya.

Peringatan Hari Natal Nasional tahun 2020 diawali dengan aksi sosial berupa pemberian bantuan untuk 8.424 anak asuh di 186 panti asuhan dan rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Johnny G. Plate menyatakan aksi sosial ini menjadi bagian dari upaya menggalang gotong royong dan bergandengan tangan membangun silaturahmi untuk mengurangi tekanan akibat pandemi Covid-19.

"Kali ini ditandai dengan suasana dan situasi yang sulit, tetapi Presiden Joko Widodo telah berpesan kepada bangsa kepada rakyat bahwa momentum ini harus menjadi titik simpul baru untuk melakukan giant step, lompatan besar untuk kembali optimis dan mengisi negara kita dalam mencapai cita-cita bersama kita: masyarakat yang sejahtera adil dan makmur," tandasnya.

Sumber:Suara Pembaruan