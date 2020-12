Hakim Ultimatum Pinangki soal Ancaman Pidana Berikan Keterangan Palsu

Rabu, 30 Desember 2020 | 05:03 WIB

Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengultimatum mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari dan mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya mengenai konsekuensi hukum atas pemberian keterangan yang tidak benar atau palsu dalam persidangan. Ultimatum itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis lantaran Pinangki dan Andi Irfan menyulitkan diri sendiri dengan memberikan keterangan yang berbelit saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan suap permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejagung dan dugaan pemufakatan jahat dengan terdakwa Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/12/2020).

"Kami mohon kepada saudara berdua, ya, jangan mempersulit diri saudara sendiri. Karena kalau gini terus saya akan perintahkan saudara sebagai Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar," tegas Hakim Muhammad Damis.

Hakim Damis mengingatkan Pinangki dan Andi Irfan agar jujur dalam memberikan keterangan. Selain sudah disumpah, Hakim mengatakan keterangan keduanya bukan satu-satunya yang dapat dijadikan alat bukti perkara. Apalagi, ketidakjujuran dalam memberikan kesaksian tidak serta merta melepaskan Pinangki dan Andi Irfan dari tanggung jawab secara hukum. Hal ini mengingat Pinangki dan Andi Irfan juga terdakwa dalam perkara yang sama dengan Tjandra. "Saya mohon saudara berdua jujur. Tidak serta merta ketika saudara berdua mengatakan tidak tahu, tidak benar dan sebagainya akan melepaskan saudara berdua dari tanggung jawab yuridis," tegas Hakim Damis.

BACA JUGA Perantara Suap Djoko Tjandra ke Pinangki Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Hakim Damis menyatakan, sejak awal persidangan telah mengingatkan Pinangki untuk memberikan keterangan secara jujur. Peringatan serupa juga telah disampaikan terhadap Andi Irfan dalam persidangan sebelumnya. "Sangat tidak enak ketika kita tahu Anda membohongi kita semua yang hadir di sini lalu saudara teruskan kebohongan itu. Jaksa-jaksa ini adalah jaksa yang cukup lama berpraktik, advokat lama berpraktik, kami juga di sini bukan baru kemarin berpraktik begitu," kata hakim.

Dalam sidang hari ini, Pinangki dan Andi Irfan dikonfrontasi kesaksiannya. Jaksa mencecar keduanya perihal percakapan melalui aplikasi WhatsApp mengenai action plan serta sejumlah ertemuan yang dilakukan. Pinangki maupun Andi Irfan selalu mengklaim lupa dan tidak mengetahui perihal action plan serta pertemuan yang juga melibatkan advokat Anita Kolopaking yang sempat menjadi pengacara Djoko Tjandra. "Tanggal 6 Desember 2019 Anita menghubungi saksi soal meeting jam 8 malam, di Dharmawangsa Hotel. Meeting terkait apa dan bertiga dengan siapa?," tanya Jaksa mengonfirmasi percakapan WhatsApp.

"Saya lupa tanggal berapa," jawab Pinangki.

"Saksi Andi Irfan, apakah tanggal 6 Desember 2019 saudara ada rapat?," timpal Jaksa kemudian.

"Saya pernah bertemu dengan Ibu Pinangki tapi saya lupa tanggal berapa," jawab Andi Irfan.

Demikian pula saat Jaksa mencecar Pinangki mengenai percakapannya dengan Anita membahas action plan permintaan fatwa ke MA agar Joko Tjandra tak dieksekusi. Pinangki mengklaim tidak paham dengan action plan yang dibahas dalam percakapan itu.

"Lah kan ini bahasa saksi? Apa yang dimaksud action plan?" tanya Jaksa.

"Ya di situ hanya katakan bahwa saya nggak pernah mengirim," jawab Pinangki.

Masih soal action plan, Jaksa kemudian mengonfirmasi soal rencana pertemuan antara Pinangki, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya. Pinangki mengaku lupa, Jaksa langsung mengonfirmasi hal itu ke Andi Irfan Jaya yang juga duduk sebagai saksi untuk dikonfrontasi dengan Pinangki, namun jawaban Andi Irfan juga tidak menjelaskan rinci. "Seingat saya nggak ada pertemuan di Februari. Seingat saya, saya nggak pernah ketemu Pinangki di Gunawarman," kata Andi Irfan.

"Saya di situ ada sama Irfan di chat itu. Tapi saya nggak tahu di Gunawarman apa nggak," jawab Pinangki menanggapi Andi Irfan.

Diketahui, Djoko Tjandra didakwa memberikan suap sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan US$ 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung melalui pengusaha Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Nasdem. Suap itu diberikan Joko Tjandra kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Selain menyuap Pinangki terkait permintaan fatwa ke MA, Joko Tjandra juga didakwa menyuap Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri atau status daftar pencarian orang (DPO). Melalui perantara Tommy Sumardi, Joko Tjandra memberikan suap sebesar SGD 200.000 dan US$ 270.000 kepada Napoleon, serta US$ 150.000 untuk Prasetijo

Sumber: BeritaSatu.com