Ketersediaan Vaksin Sinovac Dipastikan Mencapai 3 Juta Dosis di Akhir 2020

Rabu, 30 Desember 2020 | 14:08 WIB

Oleh : Adi Marsiela / EHD

Bandung, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan Indonesia akan mendapatkan tambahan 1,8 juta dosis vaksin dari Sinovac Biotech pada Kamis, 31 Desember 2020. Tambahan kiriman ini memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 3 juta dosis.

“Januari (2021) kita akan terima vaksin bulk yang akan dimanufaktur oleh Bio Farma yang hari ini diberi sertifikasi (CPOB) oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” kata Retno usai menyaksikan penyerahan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik di PT Bio Farma, Bandung, Rabu (30/12/2020).

Pemerintah Indonesia juga memastikan pengamanan suplai vaksin dari Astra Zaneca dan Novavax yang masing-masing besarannya sebanyak 50 juta dosis.

Selain menggunakan jalur diplomasi bilateral tadi, Indonesia juga melakukan upaya pengamanan vaksin secara multilateral. Salah satunya lewat mekanisme Covax AMC (Advance Market Commitment) yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI). “Dengan range antara 3 sampai 20 persen dari jumlah penduduk,” kata Retno.

Indonesia juga ikut berkontribusi dalam akses vaksin dunia melalui CEPI (Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi). Kontribusi ini sebagai bukti nyata Indonesia tidak memikirkan kebutuhan dalam negerinya sendiri untuk pengadaan vaksin dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kontribusi itu melalui komunikasi oleh para diplomat Indonesia guna memfasilitasi pertukaran data sains. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan vaksin uji klinis fase tiga untuk vaksin produksi Sinovac Biotech.

“Ini sangat penting dan tidak dapat ditawar. Presiden berkali-kali menyampaikan prinsip kehati-hatian harus terus dipegang. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat adlaah prioritas nomor satu,” tegas Retno.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir mengungkapkan, pemberian sertifikat CPOB dari BPOM menjadi bukti kalau fasilitas di tempatnya memang sudah memenuhi standar untuk produksi vaksin. Dia juga sudah membuat sistem digital yang terintegrasi guna memastikan distribusi vaksin itu nantinya bisa dipantau hingga diberikan kepada seluruh warga.

Menyoal potensi penggunaan vaksin produksi Pfizer Inc and BioNTech, Honesti mengungkapkan, ada model kerjasama yang dikembangkan. Hal ini berkaitan dengan peminjaman fasilitas penyimpanan khusus untuk vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer Inc and BioNTech ke daerah-daerah yang memungkinkan untuk diberi vaksinasi.

“Harus selektif dan hati-hati buat memilih lokasi untuk pemberian vaksin Pfier ini. Tantangan kami buat melengkapi kompetensi kami buat vaksin yang membutuhkan penanganan khusus ini,” tuturnya.

Sumber: BeritaSatu.com