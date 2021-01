Besok, Jokowi Luncurkan Tiga Bansos Tunai Serentak

Minggu, 3 Januari 2021 | 18:46 WIB

Oleh : Ari Suprianti Rikin / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga program bantuan sosial (bansos) tunai siap diluncurkan serentak besok Senin (4/1/2020) langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako dan bantuan sosial tunai (BST).

"Penyaluran tunai, istilahnya tidak ada lagi sembako. Semua pakai tunai melalui rekening dan uang langsung yang diberikan ke penerima," kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Asep Sasa Purnama saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/1/2020).

PKH dan program sembako yang merupakan transformasi bantuan pangan non-tunai (BPNT) merupakan bansos reguler yang sebelum pandemi Covid-19 sudah disalurkan. Sedangkan BST adalah bantuan khusus di tengah pandemi. Sebelumnya, BST disalurkan ke penerima manfaat di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara penerima manfaat di Jabodetabek menerima bansos sembako.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bansos sembako kemudian diganti bansos tunai untuk menghindari penyimpangan. Desember 2020, eks Menteri Sosial Juliari Batubara diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat korupsi bansos sembako.

Kemudian, dalam arahannya kepada Mensos Tri Rismaharini yang menggantikan Juliari, Presiden Joko Widodo pun ingin bansos di tahun 2021 segera disalurkan. "Program sembako (BPNT) dan PKH disalurkan lewat Himpunan Bank Negara (Himbara). Sedangkan BST lewat PT Pos," ucapnya.

Dari data yang disampaikan Asep, PKH di tahun 2021 memiliki sasaran penerima manfaat mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 28,709 triliun. PKH disalurkan empat tahap atau setiap tiga bulan sekali oleh Himbara. Jumlah bantuan yang diterima KPM bergantung komponen yang dimiliki KPM. Komponen tersebut meliputi ibu hamil mendapat Rp 3 juta per tahun, anak usia dini Rp 3 juta, anak sekolah SD Rp 900.000 per tahun, SMP Rp 1,5 juta dan SMA Rp 2 juta per tahun dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta per tahun.

Kemudian bansos tunai (BST) akan menyasar 10 juta KPM di seluruh Indonesia dengan total anggaran Rp 12 triliun lewat mitra penyalur PT Pos. Indeks bantuan Rp 300.000 per bulan yang disalurkan selama empat bulan Januari-April 2021.

Selanjutnya, program sembako (BPNT) akan menyasar 18,8 juta KPM dengan total anggaran Rp 42,5 triliun. Penyaluran program sembako dilakukan Januari-Desember. Setiap bulannya KPM mendapat Rp 200.000 lewat mitra penyaluran himbara. Mekanisme pelaksanaan pemanfaatan program sembako lewat e-warong terdekat. Barang yang bisa dibeli meliputi karbohidrat, protein hewani, nabati, vitamin dan mineral.

Sumber: BeritaSatu.com