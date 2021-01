Tubuh Gunung Merapi Mengembang 21 Cm Per Hari

Minggu, 3 Januari 2021 | 20:51 WIB

Oleh : Fuska Sani Evani / WBP

Yogyakarta, Beritasatu.com - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta melaporkan peningkatan deformasi atau penggembungan permukaan tubuh Gunung Merapi sebesar 21 centimeter (cm) per harinya, mulai Jumat (1/1/2021) lalu. Pembesaran ini meningkat dibanding sehari sebelumnya yang hanya sebesar 18 cm per hari dan beberapa minggu terakhir, sekitar 9-14 cm per harinya.

Selain deformasi, Kepala BPPTKG Yogyakarta, Hanik Humaida melalui laporan resminya, Minggu (3/1/2021) juga memaparkan munculnya sinar kemerahan pada malam hari di kawah Merapi, yang berasal dari asap dengan suhu tinggi. “Tetapi itu bukan titik api diam, namun merupakan cahaya dari uap udara panas. Sampai saat ini belum muncul titik api diam yang menjadi pertanda mulainya lelehan lava pijar,” katanya.

Dikatakan, sinar yang terlihat menunjukkan adanya peningkatan suhu asap yang keluar di sekitar Lava 1997 seiring peningkatan aktivitas vulkanik dalam beberapa hari terakhir.

BACA JUGA Gunung Merapi Keluarkan Guguran Material Sejauh 1,5 Km

Aktivitas Merapi, masih terus mengalami peningkatan. Namun, status serta rekomendasi masih tetap yakni Siaga (Level III) di mana masyarakat tak boleh beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari puncak.

“Saat ini potensi bahayanya masih sama, yaitu berupa guguran lava, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dan awan panas sejauh maksimal 5 kilometer,” ujarnya.

Hanik menyebut, meningkatnya deformasi dan seismisitas menandakan ada aktivitas magma di dalam tubuh Gunung Merapi, yang semakin menuju ke permukaan.

Sampai saat ini probabilitas erupsi Gunung Merapi masih tinggi berdasarkan data seismik dan deformasi serta morfologi di puncak.

Untuk periode pengamatan antara Sabtu (2/1/2021) pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB, cuaca Merapi cenderung berawan, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur. Suhu udara 14-22 °C, kelembaban udara 68-93 %, dan tekanan udara 567-687 mmHg.

Hani memastikan tidak ada muntahan lava di Merapi sejak statusnya dinaikkan menjadi Siaga pada 5 November 2020, sedang guguran yang terjadi beberapa kali, bukan guguran lava, namun guguran tersebut merupakan material vulkanik sisa erupsi sebelumnya.

Material guguran yang pernah meluncur merupakan material sisa erupsi seperti tahun 1948, 1884, 1888.

Tambah Lokasi Pengungsian

Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan 12 barak bagi pengungsi dari kawasan sekitar Gunung Merapi, yang disesuaikan dengan standar protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman Joko Supriyanto mengatakan, berdasar SK Bupati Sleman Nomor 94.98/Kep.KDH/A/2020 dinyatakan bahwa, potensi bahaya saat ini berupa guguran lava, dan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dan awan panas sejauh maksimal 5 km.

Barak-barak pengungsi tersebut sudah disiapkan di area yang berada 10 kilometer lebih dari puncak Merapi, termasuk yang berada di Gayam, Kiaran, Plosokerep, Purwobinangun, Girikerto, Pondokrejo, Umbulmartani, dan Tirtomartani.

Joko menjelaskan bahwa sesuai dengan protokol kesehatan satu barak pengungsian maksimal hanya boleh dihuni oleh 200 orang, dan dipisahkan dengan sekat-sekat untuk masing-masing pengungsi. Selain itu, menurut dia, sarana dan prasarana pendukung seperti tempat cuci tangan juga disediakan.

Sumber: BeritaSatu.com