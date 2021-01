KPK Lelang Tanah dan Bangunan Rampasan dari Perkara Nazaruddin

Senin, 4 Januari 2021 | 13:00 WIB

Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah aset yang merupakan rampasan dari perkara korupsi dan pencucian uang dengan terpidana mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Plt jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, proses lelang barang rampasan ini merupakan bagian dari upaya KPK memberikan pemasukan negara melalui pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

Terdapat tiga aset berupa tanah dan bangunan di tiga lokasi di Jakarta yang dilelang melalui proses tanpa kehadiran peserta lelang atau menggunakan aplikasi lelang internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III tersebut.

"Lelang eksekusi barang rampasan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terpidana Muhammad Nazaruddin," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/1/2021).

Ali memaparkan, objek lelang meliputi sebidang tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Abdullah Syafii No. 19 RT 004 RW 01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, tercatat sesuai SHM No. 1190/Manggarai Luas 187M2 dan SHM No. 1191/Manggarai Luas 123M2 dengan harga limit Rp 14.349.705.000,00 dengan uang jaminan Rp 3.000.000.000,00.

Selain itu, terdapat aset berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Hak Milik Nomor 2551 seluas 120 m2 yang terletak di Komplek Kejaksaan Agung Blok J No. 9 Pasar Minggu Selatan dengan harga limit Rp 2.066.546.000,00 dan uang jaminan Rp 415.000.000,00.

Aset lainnya yang dilelang, yaknu berupa sebidang tanah dan bangunan dengan alamat Jalan Samali Ujung Komplek LAN Blok D No. 23 RT 010/04 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. (BB No. 1023), tercatat sesuai SHM No. 3020/Pejaten Barat Luas 127M2 dengan harga limit Rp 1.908.908.000,00 dengan uang jaminan Rp 400.000.000,00.

Dipaparkan, cara lelang menggunakan metode penawaran closed bidding dan gelaran ini akan berlangsung pada Selasa, (26/1) dengan batas akhir penawaran Pukul 13.00 WIB Waktu.

"Alamat domain https://www.lelang.go.id, tempat lelang di KPKNL Jakarta III

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat dan penetapan pemenang setelah batas akhir penawaran. Persyaratan selengkapnya dapat diakses melalui tautan link https://www.kpk.go.id/id/publikasi/pengumuman-lelang/pengumuman-lelang-barang-rampasan/2011-pengumuman-lelang-barang-rampasan-negara-301220," kata Ali.

Sumber: BeritaSatu.com