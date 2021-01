Luncurkan Bantuan Tunai Se-Indonesia, Jokowi: Nilainya Utuh

Senin, 4 Januari 2021 | 15:47 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bantuan tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 nilainya utuh, tidak ada potongan sepeser pun.

Pada APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun yang digunakan untuk mendanai program bantuan sosial (bansos) yang terdiri atas program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

PKH dan program sembako merupakan transformasi dari bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang menjadi bansos reguler yang pernah disalurkan sebelum pandemi Covid-19. “Dan, ini juga saya ulang-ulang terus agar bantuan yang diterima nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang. Hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan," kata Presiden Jokowi saat meluncurkan program Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Tampak hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan perwakilan penerima bantuan.

Acara peluncuran juga diikuti secara daring oleh para gubernur dan penerima manfaat dari berbagai daerah di Tanah Air.

Presiden Jokowi mengatakan, bantuan akan dikirim langsung kepada masyarakat penerima manfaat melalui bank-bank pemerintah dan Kantor Pos. “Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri dan gubernur agar mengawal pengiriman ini agar cepat, tepat sasaran, dan diawasi tidak ada potongan-potongan apapun,” kata Presiden Jokowi.

Ia meyakini penyaluran yang tepat sasaran akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan rakyat tentu saja tidak menunggu terlalu lama. Kemarin baru tahun baru dan sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini,” kata Presiden Jokowi.

Pada tahun 2021, bantuan tunai diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan, di mana untuk Program Keluarga Harapan disalurkan dalam empat tahap melalui Himpunan bank-bank milik negara (Himbara). Selanjutnya, program sembako akan disalurkan dari bulan Januari sampai Desember 2021, yang nilainya Rp 200.000 per kk per bulan. Bantuan sosial tunai (BST) diberikan selama 4 bulan, pada Januari, Februari, Maret, dan April yang nilainya Rp 300.00 per kk per bulan.

Sumber: BeritaSatu.com