Moeldoko Ungkap Prosedur Vaksinasi Presiden Tidak Ada Bedanya

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan vaksinasi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berbeda dengan vaksinasi yang diberikan kepada 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia.

“Kalau vaksinasi kepada presiden tidak ada bedanya dengan yang lain. Karena prosedurnya sama, mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret selesai. Enggak terlalu sulit,” kata Moeldoko di gedung KSP, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/1/2021).

Moeldoko mengatakan saat ini, jadwal vaksinasi Presiden sebagai orang pertama sedang diatur. Namun yang pasti, lanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengambil ancang-ancang melakukan vaksinasi diantara pertengahan Januari sampai dengan pekan ketiga Januari.

“Semua prosesnya harus berjalan dan Presiden sudah memerintahkan semua stakeholder berkaitan dengan vaksin, supaya betul-betul di manage dari awal dengan baik, siapa berbuat apa, bagaimana mengaturnya, waktunya berapa lama, cara distribusinya gimana seterusnya, yang menjadi prioritas siapa,” terang Moeldoko.

Semua perencanaan tahapan vaksinasi tersebut, menurut Moeldoko sudah diberikan arahan dari Presiden Jokowi sekitar dua bulan lalu. Sehingga saat ini, semua pihak sudah paham dan berada di posisi masing-masing untuk menunggu kapan vaksinasi dilakukan.

Moeldoko menjelaskan proses vaksinasi Covid-19 hampir sama dengan vaksinasi lainnya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. “Prosedur vaksin yang biasa dilakukan, jadi bukan sesuatu yang baru dilakukan, sama dengan vaksin yang lain-lain. Kita baksin tinggal datang, bret, suntik selesai. Jadi itu tidak perlu ribet-ribet,” jelas Moeldoko.

Namun, yang perlu dipikirkan secara matang dan mendetail, menurut Moeldoko adalah distribusi vaksin untuk publik. Khususnya yang berkaitan dengan ruang penyimpanan di tempat pelaksanaan vaksinasi.

“Pertanyaannya apakah kalau dilakukan di puskesmas, apakah semua ruangan itu memadai atau tidak. Ini juga kemarin saya diskusikan dengan Gubernur Jawa Barat. Karena orang berdatangan membutuhkan waktu 30 menit, terus ditaruh di mana, yang lain antre bagaimana, go in go out, itu masih ditata dengan baik,” ungkap Moeldoko.

