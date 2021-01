ISPPI: Apesiasi dan Koreksi Rekomendasi Komnas HAM

Minggu, 10 Januari 2021 | 09:40 WIB

Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum ISPPI (Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia) Komjen (Purn) Ito Sumardi menyampaikan apresiasi, sekaligus koreksi atas hasil Rekomendasi Komnas HAM sehubungan penyelidikan penembakan enam orang anggota Laskar FPI.

Menurut mantan Dubes RI di Myanmar itu ada beberapa kejanggalan dan kontradiktif dalam proses penyelidikan hingga kesimpulan dari Komnas HAM itu.

Pertama, penggunaan istilah unlawful killing adalah miss leading conclusion, karena makna dari unlawful killing tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000.

Kematian 6 anggota laskar FPI berbasis pada regulasi umum (principal of general criminal law) jadi terkait dengan ketentuan KUHP dan prosesnya menurut KUHAP. Jadi mekanismenya dan regulasinya berbeda (sebagaimana diutarakan oleh pakar hukum pidana Prof DR Indriyanto Seno Adjie).

“Kesimpulan Komnas HAM yang menyatakan telah terjadinya unlawful killing yang dilakukan oleh petugas kepolisian adalah mendahului proses peradilan dan mengabaikan azas praduga tak bersalah karena yang dilakukan petugas tentunya ada alasan yang sangat kuat (noodweer),” ujar Ito Sumardi kepada Beritasatu.com, Sabtu (9/1/2021) malam.

Disebutkan dari hasil penyidikan polisi, anggota FPI yang ditembak melakukan upaya "penyerangan" di dalam kendaraan karena mereka tidak diborgol (petugas yang mengamankan adalah dalam rangka pembuntutan atau survilance sehingga tidak melengkapi diri dengan borgol) dan anggota tidak memperkirakan serangan fisik dari keempat anggota FPI terhadap petugas yang mengamankan di dalam mobil.

Sangat tidak lazim adanya penembakan terhadap tersangka yang diamankan didalam kendaraan yang ruang geraknya sangat terbatas, pasti ini dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa. Secara logika bila petugas memang berniat akan melakukan penembakan terhadap keenam anggota FPI tersebut, bisa saja dilakukan saat terjadi kontak senjata di KM 50.

Kedua, penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap peristiwa ini adalah penyelidikan dalam rangka Pemantauan berdasarkan Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39/1999, bukan penyelidikan dalam rangka Pelanggaran HAM Berat (pro justicia) berdasarkan Pasal 18 sampai Pasal 20 UU No.26/2000.

Ketiga, hasil penyelidikan berdasarkan UU Nomor 39/1999 itu hanya sebatas rekomendasi, sehingga tergolong sebagai yang bersifat non-legally binding. Bila Pemerintah cq instansi yang bersangkutan menilai bahwa rekomendasi Komnas itu patut ditindaklanjuti oleh mereka, ya silahkan ditindaklanjuti. Tetapi bila mereka menilai sebaliknya dan tidak perlu ditindaklanjuti, maka Komnas HAM tidak bisa berbuat apa-apa.

Keempat, berbeda halnya bila Komnas HAM melakukan penyelidikan berdasarkan UU Nomor 26/2000. Bila hal itu dilakukan, maka hasil penyelidikannya akan diserahkan ke Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan dan/atau Penuntutan.

Kelima, perlu dibedakan antara hasil penyelidikan berdasarkan UU Nomor 39/1999 (untuk menyusun rekomendasi ada atau tidaknya indikasi "pelanggaran HAM") dan hasil penyelidikan berdasarkan UU Nomor 26/2000 (untuk menentukan ada atau tidaknya "dugaan pelanggaran HAM Berat").

Keenam, penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu terkesan tidak tepat/tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM dengan penjelasan; a) berbagai pernyataan pers yang diberikan oleh pihak Komnas HAM sejak semula memberi kesan kepada publik seolah-olah penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu adalah berdasarkan UU Nomor 26/2000 (dugaan pelanggaran HAM berat), padahal yang dilakukannya adalah penyelidikan berdasarkan UU No.39/1999 (ada atau tidaknya pelanggaran HAM - yang hasilnya dalam bentuk rekomendasi).

b) Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan berdasarkan UU Nomor 39/1999 dalam pelaksanaannya tidak mematuhi hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g, yang menegaskan bahwa Komnas HAM dalam melakukan pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Ketentuan ini tidak dipatuhi Komnas HAM (vide: huruf f).

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan setempat juga harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan (vide: huruf g). “Lagi-lagi ketentuan ini tidak dipatuhi Komnas HAM,” ujar Ito Sumardi.

Jadi menurutnya penyelidikan yang dilakukan Komnas tidak memiliki akibat hukum bagi instansi yang terkait, bukan saja karena hasil penyelidikan Komnas HAM itu didasarkan pada UU Nomor 39/1999 (yang berupa rekomendasi), tetapi juga prosedur penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g.

Komnas HAM juga membuat kesimpulan sepihak yang terpisah dari peristiwa penembakan empat orang laskar FPI di dalam mobil tanpa mengkaitkan dengan runtutan peristiwanya secara utuh sehingga menyimpulkan terjadinya pembunuhan di luar proses peradilan (unlawful killing) tanpa mengkaitkan dengan fakta-fakta tentang mengapa peristiwa itu terjadi dan mengkatagorikan sebagai "pelanggaran HAM berat" yang berbeda dengan makna unlawful killing.

BACA JUGA Komnas HAM Ungkap Kronologi Penembakan Laskar FPI

Begitu juga kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam serta hasil monitoring voice communication di antara anggota FPI yang "mengawal" MRS (tersangka yang sedang dibuntuti oleh petugas Polda Metro Jaya) menunjukan bahwa mereka sudah siap untuk melakukan tindak kekerasan terhadap pihak-pihak yang dianggap membahayakan MRS

Ditemukannya identitas palsu dari para anggota FPI yang tertembak menunjukan mereka sudah menyiapkan diri untuk mengaburkan identitas diri apabila sewaktu waktu melarikan iri. Karena status mereka adalah anggota laskar FPI diperkirakan memiliki kemampuan bela diri dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian juga prosedur standar penggunaan senjata api dan konsekuensinya bagi petugas dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, ketentuan internasional yang mengatur penggunaan kekuatan khususnya senjata api oleh polisi atau aparat penegak hukum berdasarkan standar hak asasi manusia PBB yaitu “UN Basic Principles of human Right for law Enforcement Agency”.

Kedua, Polri sudah mengadopsi aturan internasional tersebut dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam menjalankan tugas Polri.

Ketiga, untuk mengetahui apakah penggunaan senjata oleh anggota Polri dalam kasus penembakan terhadap enam orang penyerang polisi dengan senjata api oleh laskar khusus FPI adalah dengan ukuran standar pada Peraturan Kapolri tersebut di atas.

Keempat, Propam Polri sebagai pengawas internal Polri sudah dan sedang melakukan investigasi terhadap kasus penggunaan senjata api oleh anggota Polri tersebut, apakah tindakan anggota Polri dalam penggunaan senjata sudah sesuai Perkap 8 tahun 2009 khususnya dalam pasal 48.

Kelima, apabila penggunaan senjata oleh anggota Polri yang sedang bertugas dapat dibuktikan sudah sesuai dengan aturan internasional dan Perkap 8 tahun 2009, hal ini sesuai dengan aturan pada pasal 49 KUHP tentang pembelaan darurat, dimana ditentukan bukan sebagai tindak pidana karena ada alasan pemaaf.

“Dengan kata lain anggota polisi yang menembak karena dalam rangka pembelaan darurat tidak bisa dihukum,” pungkas Ito Sumardi.

Sumber: BeritaSatu.com