Menkes Minta RS Tambah Jatah Tempat Tidur untuk Covid-19

Selasa, 12 Januari 2021 | 21:14 WIB

Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali meminta rumah sakit (RS) untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19. Dari saat ini rata-rata kapasitas 20% ditingkatkan hingga 40%. Ini untuk mengantisipasi kasus aktif Covid-19 yang terus meningkat.

Hal ini disampaikan Menkes saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI untuk membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021). Menkes mengatakan, data menunjukkan setiap habis libur panjang jumlah kasus aktif Covid-19 selalu meningkat 30% hingga 40%. Puncak penambahan kasus aktif pasca libur panjang kemarin baru terlihat di minggu keempat Januari. Bisa juga bergeser ke minggu ketiga Januari atau pun minggu pertama Februari.

Karena itu sangat penting untuk dilakukan antisipasi karena potensi banyak masyarakat terinfeksi, dan banyak tidak tertampung. Banyaknya pasien ini juga menyebabkan tekanan lebih berat terhadap dokter dan perawat atau tenaga kesehatan lain.

Menurut Menkes, jumlah tempat tidur RS yang dibutuhkan konsisten di seluruh dunia adalah 30% dari kasus aktif tersebut. Misalnya di awal November 2020, kasus aktif di Indonesia sekitar 50.000, maka kebutuhan tempat tidur adalah 30% atau sekitar 15.000. Saat ini jumlah kasus aktif meningkat 120.000 hanya dalam waktu dua bulan terakhir, sehingga kebutuhan naik dari 15.000 menjadi 36.000 tempat tidur.

“Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi banyak RS yang penuh tempat tidur Covid-19, dan banyak pasien tidak terlayani,” kata Menkes pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI membahas mengenai ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1).

Ukuran atau standar yang sama menurut Menkes bisa digunakan untuk masing masing provinsi, kabupaten dan kota. Karena ada provinsi, kabupaten dan kota yang kasus aktifnya tinggi, tapi ada pula yang rendah. Daerah dengan kasus aktif lebih banyak tekanannya tentu juga lebih berat. Yang jelas harus tersedia 30% tempat tidur dari jumlah kasus aktif di daerah itu.

“Tinggal dikalikan 30% itu adalah jumlah bed yang harus tersedia untuk Covid-19. Kalau tidak tesedia 30% maka pasti akan terjadi antrian,” kata Menkes.

Menkes mengatakan, cara paling cepat untuk menaikkan kapasitas tempat tidur RS adalah dengan mengonversi dari yang ada sekarang ini. Karena menurut Menkes, sebetulnya banyak RS yang keterisian atau jatah untuk pasien Covid-19 belum optimal. Misalnya, RS vertikal di bawah Kemenkes memiliki tempat tidur 14.000, tetapi yang terpakai untuk Covid-19 hanya 2.700 atau tidak sampai 20%.

“Yang terpakai tidak sampai 20%, sehingga kalau dilihat bed occupancy rate (BOR) masih relatif terpenuhi, tapi orang Covid-19 sudah tidak bisa masuk. Jadi kalau detail seperti ini kita bisa lihat per provinsi, kabupaten dan kota, kita imbau dan meminta RS untuk lebih banyak memberikan jatah tempat tidur untuk Covid-19,” kata Menkes.

Hari ini Menkes meminta seluruh RS vertikal di bawah Kemkes agar secara temporer harus meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 20% menjadi 30% hingga 40%. Peningkatan ini menambah sekitar 1.400 tempat tidur tanpa terlalu banyak membangun RS baru, tanpa merekrut tenaga dokter dan perawat baru. Hanya merelokasi sumber daya yang sudah ada sekarang ini untuk bisa melayani pasien Covid-19.

“Saya juga sudah bicara dengan Asosiasi RS Swasta, dan Asosiasi RS Daerah untuk melakukan hal yang sama agar bisa menampung pasien yang masuk,” kata Menkes.

Strategi kedua untuk mengantisipasi kapasitas RS yang penuh adalah dengan menentukan prioritas pasien yang perlu dirawat. Menurut Menkes, pasien yang dirawat di RS hanya yang gejala sedang dan berat. Pasien positif dengan kategori ringan, seperti tidak sesak nafas dan tidak ada kenaikkan suhu tubuh sebaiknya dilakukan isolasi mandiri.

Strategi lainnya, selain peningkatan kapasitas tempat tidur, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang saat ini kurang juga perlu ditambah. Perlu diatur rotasi atau shift agar tidak teralu banyak nakes yang terpapar. Kekurangan nakes ini terutama pada perawat. Beberapa RS seperti RSCM dan RS Fatmawati masih bisa menambah ruangan tetapi kekurangan perawat.

Relaksasi

Karena itu, Kemenkes melakukan relaksasi regulasi terkait surat tanda registrasi (STR) untuk perawat yang baru lulus di minggu pertama Januari 2021. Sebanyak 10.000 perawat bisa langsung bekerja di RS tanpa harus menunggu keluarnya STR.

Selain itu, kata Menkes, saat ini Indonesia juga kekurangan dokter ahli. Namun ia tidak menyebutkan berapa jumlah kekurangan tersebut. Untuk itu, Kemenkes akan menambah 8.572 nakes di 148 fasilitas kesehatan. Mereka terdiri dari 917 dokter umum, 448 dokter spesialis, 5.295 perawat, dan 1.912 nakes lainnya.

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis, seperti spesialis paru, spesialis anastesi, dan spesialis penyakit dalam, Kemenkes membentuk Covid-19 Board di masing-masing RS. Ini dimaksudkan, menunjuk dokter umum sebagai dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di bawah supervisi dokter spesialis. Satu dokter spesialis mensupervisi 10 dokter umum sebagai DPJP.

“Jadi dokter umum dilatih untuk memainkan peran peran dokter spesialis yang kurang tadi, sehingga kita tidak usah menghentikan layanan hanya karena tidak ada dokter spesialis,” kata Menkes.

Menkes menambahkan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia masih lebih tinggi dari negara lain. Di sejumlah negara, kasus aktif ditekan sampai 5%, sedangkan di Indonesia masih 30%. Ini menunjukkan upaya yang selama ini dilakukan di hulu atau di aspek penyebabnya masih lemah. Misalnya di sisi testing, tracing dan treatment atau isolasi (3T) serta perubahan perilaku melalui 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kurang kuat.

Dampaknya terhadap RS dan tenaga kesehatan yang mendapatkan beban layanan makin tinggi. Sisi hulu inilah yang harus benar-benar diperbaiki. Menkes mencontohkan di Tiongkok, kondisinya makin baik tanpa vaksin karena mereka disiplin di sisi hulu.

Di Indonesia, kata Menkes, dari sisi testing akses ke lab-lab PCR sekarang ini dipermudah dan dipercepat. Kemenkes segera mengeluarkan aturan untuk testing dengan rapid test antigen bisa dilakukan sampai di level Puskesmas. Ini berdasarkan rekomendasi WHO.

“Terutama untuk calon pasien suspek atau kontak erat, sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat mengindentifikasi dan melakukan tindaklanjut terhadap orang orang yang kita tes tersebut,” kata Menkes.

Kemkes juga memastikan strategi testing ini diperbaiki. Aturan WHO testing adalah terhadap 1 per 1000 tes per minggu. Di beberapa daerah sudah bisa melakukan ini. Kalau Indonesia berpenduduk 296 juta dibagi 1.629 per minggu dibagi 7, sebenarnya dengan 40.000 tes per hari sudah cukup. Kapasitas tes di Indonesia sudah lebih dari itu. Hanya tes tersebut tidak tersebar secara merata. Sehingga ada tempat-tempat seperti 8-9 kali lebih tinggi dari WHO, tapi ada tempat tempat lain masih kurang jumlah tesnya.

