Istana Nasehati Raffi Ahmad Keluyuran Tanpa Masker Sesudah Divaksin

Kamis, 14 Januari 2021 | 10:15 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Foto Presenter dan influencer Raffi Ahmad bersama isterinya, Nagita Slavina dan teman-temannya yang sedang nongkrong di sebuah tempat tanpa menerapkan protokol kesehatan seusai divaksinasi Covid-19, Rabu (13/1/2021) mendapat kritikan keras dari banyak pihak.

Salah satu kritikan keras itu dilayangkan penyanyi Sherina Munaf. Ia sangat menyayangkan tindakan Raffi Ahmad yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Padahal Raffi dipilih pemerintah masuk dalam kelompok pertama penerima vaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka dikarenakan ia mempunyai jumlah follower di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihak Istana akan menasehati Raffi terkait tindakannya. "Kami akan nasehati (Raffi Ahmad)," kata Heru Budi Hartono saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/1/2021).

Bahkan, lanjut Heru, Tim Komunikasi Penanganan Covid-19 sudah menasihati dan mengingatkan kembali Raffi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. "Sudah dinasehati diingatkan kembali oleh tim komunikasi covid-19 agar mentaati protokol kesehatan," ujar Heru Budi Hartono.

Sebelumnya, Raffi Ahmad kedapatan langsung keluyuran bersama teman-temannya usai vaksinasi Covid-19. Suami Nagita Slavina itupun mendapat banyak kritik dari para warganet atas tindakannya itu.

Salah satu akun yang menanggapi tindakan Raffi Ahmad adalah @sherinasinna. Penyanyi sekaligus aktris ternama ini menyampaikan protes atas tindakan Raffi Ahmad keluyuran usai menerima vaksin. "Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame-rame dong," tulis Sherina di media sosialnya, Kamis (14/1/2021).

Sherina juga mengingatkan Raffi Ahmad terkait tujuan pemerintah memilihnya sebagai salah satu penerima vaksin kloter pertama

Sherina berharap Raffi Ahmad bisa konsisten memberikan contoh baik bagi masyarakat. Bukan hanya memberi contoh untuk mau divaksin, tetapi juga memberi contoh untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. "Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followers banyak. Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik," tulis Sherina.

"Please you can do better than this. Your followers are counting on you," kata Sherina.

Sumber: BeritaSatu.com