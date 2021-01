Gandeng Panasonic, 5.500 GrabCar Premium Dilengkapi Teknologi NanoeTM X

Jumat, 15 Januari 2021 | 20:34 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Panasonic Corporation mengumumkan komitmen dan kerja samanya dengan Grab Holdings Inc (Grab) (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Panasonic Corporation mengumumkan komitmen dan kerja samanya dengan Grab Holdings Inc (Grab). Kerja sama yang dijalaninnya adalah dengan memberikan layanan transportasi mobil di Asia Tenggara, berupa sensasi menikmati ruang perjalanan yang bersih dan nyaman menggunakan nanoeTM X.

Panasonic Gobel Indonesia, sebagai perusahaan menyedikan fasilitas tersebut akan melengkapi teknlogi tersebut pada 5.500 GrabCar Premium yang beroperasi lima kota besar di Asia Tenggara.

BACA JUGA Kampanye Protokol Kesehatan Grab Indonesia untuk Pengemudi dan Penumpang

"Alasan Panasonic mengambil bagian dalam kerja sama dengan Grab ini, karena kami memiliki misi yang sejalan dengan tagline perusahaan Panasonic sendiri yaitu A Better Life, A Better World. Panasonic mendukung kerja sama ini sebagai langkah untuk bersama sama memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan melalui inovasi teknologi, untuk kehidupan yang lebih baik," ungkap President Director PT. Panasonic Gobel Indonesia Mr. Tomonobu Otsu di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta dalam acara peluncuran Panasonic & Grab nanoeTM X Cooperative, Jumat (15/1/2021).

Ditambahkannya, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen terhadap kualitas udara bersih di Asia Tenggara.

"NanoeTM1 adalah ion partikel berukuran nano yang diproduksi dengan cara memberikan tegangan tinggi untuk menghasilkan "Radikal Hidroksil" (senyawa yang sangat reaktif) yang dapat bercampur dengan berbagai zat. Generator nanoeTM X, yang akan dipasang di kendaraan GrabCar Premium, ditenagai oleh port USB dan cukup ringkas untuk dipasang di tempat cangkir mobil, sehingga strategis dalam menghasilkan nanoe X untuk membersihkan udara di dalam mobil," tambahnya.

BACA JUGA Grab Indonesia Luncurkan Inisiatif Carbon Offsetting

Sementara itu, Head of GrabAds Indonesia, Alexandra Debby mengatakan kemitraan dengan Panasonic ini membuktikan bahwa Grab ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan.

"Untuk di Indonesia sendiri untuk di Indonesia sendiri, GrabCar akan menggunakan generator Nanoe X dari Panasonic ini sebanyak 2.000 kendaraan. tentunya ke depan kami tidak menutup kemungkinan untuk terus bekerja sama memperluas layanan ini ke kota lain di Indonesia. Kami melihat kerja sama ini merupakan win win situation, yang memberikan benefit kepada kedua belah pihak," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com