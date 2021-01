Gaya Hidup Hijau Jadi Kunci Ketersediaan Pangan Berkelanjutan

Selasa, 19 Januari 2021 | 18:56 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Menurut Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Ipbes), hasil panen di beberapa daerah dapat berkurang setengahnya pada tahun 2050 dalam skenario business as usual. Artinya jumlah makanan yang tersedia akan bekurang drastis dibandingkan sekarang, dan tentunya jumlah angka kelaparan pun akan meningkat tajam. Oleh karena itu, gaya hidup hijau (green lifestyle), adalah kunci untuk menjaga ketersediaan pangan di masa depan.

Permasalahan pangan ini kemudian semakin berat dengan hadirnya pandemi Covid-19. Layanan makanan dan perhotelan telah menghadapi tantangan dengan menurunnya permintaan makanan dan perubahan perilaku konsumen. Penerapan protokol kesehatan pun menimbulkan anggaran tambahan untuk biaya produksi. Dalam beberapa kasus, produsen akan memilih sumber daya yang lebih murah untuk produksi, yang kemungkinan besar tidak berkelanjutan.

Sistem pangan berkelanjutan adalah sistem pangan yang memberikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua tanpa mengganggu ketahanan pangan dan gizi bagi generasi mendatang. Dalam SDG (Sustainable Development Goals), sistem pangan berkelanjutan ditekankan untuk mencapai zero hunger (SDG 2) dengan praktek konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir (SDG 12).

Menyadari permasalahan di atas, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) telah mengembangkan platform untuk mempromosikan gaya hidup hijau untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, khususnya melalui 6 sektor bisnis yakni food, pulp & paper, fashion/beauty, building/infrastruktur, plastik dan kemasan, dan karet.

“Penting bagi seluruh pihak untuk aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan, baik dari sisi bisnis, pemerintah, dan juga publik pada umumnya,” jelas Laksmi Prasvita, Executive Committee of IBCSD dalam diskusi virtual, Selasa (19/1/2021).

Dalam diskusi ini dibahas panduan-panduan untuk memperkuat keberlanjutan sektor pangan, mulai dari sisi produksi terkait pengadaan bahan baku, hingga konsumsi yang bertanggung jawab.

Sejalan dengan inisiatif sektor bisnis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga giat mempromosikan SDG kepada seluruh sektor. Melalui Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah membentuk Komunitas pelaku praktek (community of practices) konsumsi dan produksi berkelanjutan. Tujuannya, agar praktek-praktek baik ini dapat diketahui dan direplikasi.

“2020 kami mencanangkan strategi memeperbanyak community of practices. Sehingga sangat penting untuk memperlihatkan ke banyak pihak bahwa ini lah aksi yang bisa dilakukan. Di 2021 kami juga siapkan rencana implementasi di tingkat kota kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujar Noer Adi Wardojo, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK.

Selain KLHK, inisiatif sektor bisnis ini juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Kami mendukung penuh kegiatan ini dan menantikan hasilnya dan tentunya siap untuk berkolaborasi,.” ujar Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas, Anang Noegroho Setyo Moeljono.

