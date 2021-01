Mendes PDTT Yakini SDGs Desa Percepat Pembangunan Desa

Kamis, 21 Januari 2021 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meyakini konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Desa bisa bantu mempercepat penanganan pembangunan pada berbagai permasalahan desa.

Menurut Abdul Halim, SDGs Desa bisa menjadi salah satu konsep yang merubah paradgima pembangunan, dari yang bersifat abstrak menjadi konkret, dari yang bersifat konseptual menjadi terukur, serta dari yang bersifat makro menjadi mikro.

"Dalam SDGs desa ini, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, no one left behind," kata Abdul Halim, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2021).

Ia menjelaskan, SDGs desa menjadi suatu ukuran dalam memanfaatkan penggunaan dana desa agar tercapai pembangunan yang diharapkan oleh desa tersebut.

Secara global maupun nasional, terdapat 17 tujuan pencapaian dari SDGs. Namun, Kemdes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdiri dari 18 tujuan. Kemdes PDTT menambahkan SDGs ke-18 yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 adalah menghargai keberadaan bangsa indonesia yang sangat beragam, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lainnya. Selain itu, SDGs ke-18 ini menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.

"Itulah konsep SDGs desa untuk 74.961 desa. Diperlukan keseriusan, fokus, datanya mikro, permasalahannya detil diketahui, kemudian lakukan penyelesaian, diselesaikan oleh desa itu sendiri, dibantu oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, saya yakin akan terjadi percepatan penanganan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan di desa. Itu akan menjadi keberhasilan pembangunan nasional," kata Mendes PDTT.

