Mendagri Tegaskan Vaksin Bukanlah Obat Covid-19

Selasa, 26 Januari 2021 | 19:48 WIB

Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pemerintah terus berjuang melawan pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini. Berbagai langkah telah dilakukan diantaranya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan gerakan 4M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

"Satu upaya terakhir menanggulangi Covid-19 adalah program vaksinasi. Tujuan utama vaksinasi untuk membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. Itu akan efektif memutus rantai penularan jika 2/3 minimal populasi memiliki antibodi untuk melawan Covid-19. Perlu diberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat," kata Tito di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

BACA JUGA Presiden Ajak Umat Kristiani Sukseskan Program Vaksinasi Gratis

Ia menjelaskan Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai herd immunity yang efektif karena faktor luas wilayah. Untuk mewujudkan 2/3 populasi masyarakat bisa memperoleh antibodi pada waktu yang sama memerlukan percepatan.

Salah satu upaya percepatan dengan melakukan mobilisasi dan keserempakan antara pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa-desa.

Dia berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta TNI/Polri dan stakeholder lainnya dapat mempercepat program vaksinasi berjalan sukses. Program vaksinasi menjadi game changer yang dapat mengubah situasi, agar berimbas pada penekanan penularan dan penyebaran Covid-19.

"Percepatan vaksinasi agar rentang periode pertama dengan periode terakhir penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok yang sama, sehingga herd immunity dapat terwujud. Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diputus," tutur Tito.

Dia juga meminta peran kepala daerah dalam menyiapkan fasilitas storage (penyimpanan) dan membantu pendistribusian. Daerah juga diminta menyiapkan data skala prioritas penerima vaksin, by name by address, dan mengaplikasikan tata cara yang sama seperti di Pilkada 2020 agar tidak terjadi kerumunan.

“Pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin, vaksinatornya, kepala dinas kesehatan harus bekerja serempak untuk membantu mempersiapkan para vaksinator, sehingga ketika vaksin sudah didistribusikan oleh pemerintah pusat maka di daerah sudah siap,” tutup Tito.

Sumber: BeritaSatu.com