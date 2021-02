Diserahkan Menteri BUMN Erick Thohir, PT TWC Raih Penghargaan di Bidang Sosial Media

Senin, 1 Februari 2021 | 15:17 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, meraih penghargaan Sosial Media and Corporate Campaign dari Menteri BUMN Erick Tohir Jumat, 29 Januari 2021. (Foto: Istimewa)

Yogyakarta, Beritasatu.com - Corporate Communication (Corcomm) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) meraih penghargaan di bidang Social Media and Corporate Campaign dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021), Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT TWC Hetty Herawati mengatakan, penghargaan ini merupakan wujud perhatian Kementerian BUMN terhadap perilaku komunikasi perusahaan BUMN di masa pandemi ini.

Hetty Herawati yang menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri BUMN Erick Thohir, menyebut, penghargaan tersebut jadi semangat baru untuk terus berkarya dengan menyebarkan informasi positif dan optimisme perusahaan di saat pandemi.

"Pelaku usaha terutama di bidang pariwisata agar tetap semangat dan optimistis. Kita ingin menjaga agar geliat pariwisata tetap hidup, dan terus berkontribusi untuk negara,” ujar Hetty Herawati.

Dikatakan, salah satu bentuk kampanye yang dihadirkan PT TWC adalah "Ready For Safe Tourism". Kampanye yang diadakan pada bulan Juni 2020 mengajak insan pariwisata di Indonesia dan khususnya kota Yogyakarta untuk tetap optimistis serta menyongsong kebangkitan pariwisata di era New Normal.

"Semangat yang kita gaungkan dalam Ready For Safe Tourism ini menjadi bekal penting untuk menyongsong pariwisata di masa New Normal. Kita akan tetap jaga semangat ini hingga situasi kembali normal," lanjut Hetty Herawati.

Selain terus melakukan optimalisasi digital serta media sosial dalam mengkomunikasikan kegiatan perusahaan, melalui kerja tim Corporate Communication Sekretariat Perusahaan, PT TWC turus berupaya menjalin informasi dengan warganet melalui media sosial.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan, kepercayaan menjadi kunci terpenting dalam komunikasi lingkungan BUMN.

"Saya harus kembali menggarisbawahi kalau, bicara communications and sustainability tentu yang terpenting ialah kepercayaan, tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kepercayaannya rendah, tidak mungkin kita lakukan sustainability yang baik tapi tidak dipercaya," ujar Erick Thohir.

Dikatakan, 60 persen perusahaan BUMN selalu mendapatkan pemberitaan yang positif dari berbagai media, bahkan, 80 persennya, mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Persepsi yang bukan pencitraan tapi implementasi yang baik yang langsung dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com