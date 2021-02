Tangani Perubahan Iklim, Indonesia Jaga Kesepakatan Perjanjian Internasional

Selasa, 2 Februari 2021 | 13:32 WIB

Oleh : Jeis Montesori / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Isu perubahan iklim terus bergulir dengan segala dimensinya. Dalam kaitan ini, Indonesia berpegang teguh pada komitmen dan keputusan perjanjian internasional sebagai pedoman bersama untuk melakukan langkah dan tindakan nyata, maupun untuk mengatasi dampaknya.

Dalam kesepakatan multilateral seperti The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan juga Paris Agreement itu disampaikan bahwa masing-masing negara melakukan perannya sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya dan dalam hal itu ada hal yang sangat penting bahwa konvensi Perubahan Iklim mengakui prinsip Common but differentiated responsibilities (CBDR).

Berdasarkan itu, Indonesia memiliki komitmen bahwa isu perubahan iklim yang masing-masing negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan global tadi itu dengan Nationally Determined Contributions (NDC).

“Tujuan bersama negara maju dan berkembang memiliki kondisi berbeda (prinsip tanggung jawab bersama tapi berbeda). Ini sering terlupakan saja, padahal dalam perjanjian sendiri ada istilah perjanjian negara-negara anek-1 atau nonanek Indonesia, tetapi dalam implementasi terkesan bahwa tanggung jawab dan kewajiban seluruh negara dianggap sama,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar dalam wawancara dengan media, Senin (1/2/2021).

Lebih lanjut dikemukakan Mahendra, prinsip itu juga kadang dilupakan, di level antarnegara juga begitu, apakah itu dari kacamata menjaga pertumbuhan, dan mengatasi kemiskinan, itu diangap bukan merupakan hak yang sama bagi negara berkembang untuk menjaga keseimbangan, menjaga lingkungan, dan untuk pembangunan sosial ekonomi (bottom line).

Mahendera mengatakan, di negara-negara maju, isu kesenjangan sosial atau pembangunan sosial-ekonomi diangap sebagai hampir memasuki masa puncak dan tidak lagi jadi isu dan tidak terkait dengan iklim. Persepsi yang berbeda ini atau cara penyampaian dan cara pandang berbeda, bisa menimbulkan salah pengertian.

“Ini yang lagi-lagi, diplomasi iklim harus disampaikan konteks dan komitmen serta tujuan yang menyeluruh, dan apa yang sudah disepakati bersama tidak dipenggal-penggal sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Kemudian terkait dengan CBDR, hak-hak negara berkembang untuk menjaga keseimbangan lingkungannya juga tak terganggu,” ujar Mahendra.

Persoalan ini, lanjut Mahendra yang terkadang dijumpai, baik di tingkat multilateral yang ingin memaksakan pada pihak tertentu yang seakan akan sama atau dalam hubungan bilateral yang berkehendak sama, bahkan di tingkat yang sifatnya bukan pemerintah, baik bisnis, lembaga keuangan, semata-mata menerapkan standar tertentu harus begitu, karena alasan standar di negara pusatnya seperti itu, padahal dia ada di negara berkembang. Atau melakukan pembiayaan finansial di negara berkembang yang tujuannya mengatasi kemiskian.

Belum lagi, seakan-akan dinilai dan kemudian diawasi oleh satu proses yang juga tidak mengindahkan konteks yang besar tadi, sehingga akhirnya mereka takut untuk melakukan pembiayaan pembangunan atau kegiatan bisnis karena ada pengawasan dari konsultan, LSM, atau seakan akan ada teknologi pengawasan satelit bahwa mekanisme yang sebenarnya dalam proses yang sudah mapan dan diakui, apakah melalui audit dan survei, malah ada lagi yang melakukan pengawasan dari atas yang tidak sesuai dengan proses , kewenangan dan yurisdiksi dari negara di tempat dilakukan.

“Ini yang persoalan, balik lagi ke prioritas dan nilai-niali yang berbeda, padahal sudah ada perjanjiannya dan ini diperlukan untuk menempatkan pada konteks yang benar dan terus menjalankan komitmen kita yang sudah dijalankan tetapi di lain pihak mengamankan kepentingan nasional kita yang sudah diakui dunia internasional untuk tetap bisa dijalankanm" katanya.

Diakui Mahendra, Indonesia harus belajar terus baik dari pencapaian dan kekurangan. "Kita kan sudah komit dalam NDC yang 29 meski kita bukan anek 1, sekarang komitmen kita pada komitmen internasional dan kepentingan nasional, dan kita tidak perlu ikut-ikutan dengan langkah-langkah pihak lain yang ingin membuat komitmen baru seperti dengan unilateral, itu komitmen sepihak, tidak dalam format dan cakupan perjanjian internasional dan malah menjadikan orang lengah atau lupa untuk mempertanyakan komitemn mereka dalam perjanjian itu apakah sampai terdeliver, tapi malah buat komitmen baru," ujar Mahendera.

Dicontohkan ingin melakukan zero karbon ekonomi misalnya, itu kan komitmen nasional dan bukan yang tidak diakui perjanjian internasional, seakan akan lebih hebat dari yang lain dan yang bersangkutan bisa memenangkan proses pemilihan bersangkutan.

Menurutnya, itu politisasi Perubahan Iklim, padahal bagaimana komitmen dalam NDC sudah tercapai apa tidak, termasuk komitmen pembiayaan 100 miliar dolar AS. "Kok malah membuat komitmen itu,” tambah Mahendra.

Semua itu tandas Wamenlu, karena dalam rangka kontestasi pemilihan, apalagi direncanakan sampai tahun 2050 dan 2060, periode itu, yang bersangkuatn sudah tidak ada, tapi yang penting menang pemilu. “Ini yang menjadikan dinamika yang tadinya sebenarnya solid untuk melihat Perubahan Iklim menjadi berisiko tersendiri. Jadi ada green deal di sana-sini,” ujarnya.

Dengan demikian, pertanyaan pertanyaan apakah Anda sudah deliver komitmen kesepakatan Perubahan Iklim sudah dilaksanakan? Menurut kita, kebanyakan belum. Nah, itu bagaimana memenuhi itu. Tapi kenapa sibuk dengan komimen lain yang tidak ada dalam rumusan bersama tadi dan lebih jauh lagi memaksa orang lain untuk ikut-ikutan sehingga terlihat kredit atau nilai dia lebih besar. “Jadi hidupnya dari komitem ke komitmen, bukan bukti implementasi dan itu peroalannya,” tambahnya.

Jadi, tegas Wamenlu, Indonesia konsisten menyampaikan komitmen dan menjalankannya, dan kita fokus di situ, tidak usah sibuk dengan komitmen lain, sebab kita punya komitmen untuk membangun negara kita. Ini yang mendasar dari dinamika diplomasi dan negosiasi dari pernjanjian itu.

