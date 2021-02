Ganjar : 70 Persen Tenaga Kesehatan di Jateng Telah Divaksinasi

Selasa, 2 Februari 2021 | 16:58 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Tengah(Jateng) Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Dalam hal ini, puskesmas ditargetkan untuk dapat melakukan vaksinasi sebanyak 50 orang per hari. Sedangkan untuk rumah sakit (RS) sebanyak 200 orang per hari. Bahkan, RSUD Tugurejo Semarang bisa melakukan vaksinasi kepada 400 orang per hari.

Menurut Ganjar, meski awal program vaksinasi terdapat kendala, kini dengan jumlah vasinator yang memadai, vaksinasi tenaga kesehatan(nakes) di Jateng di Jateng telah mencapai angka 70 persen dari 171.105 nakes masuk prioritas vaksinasi tahap satu.

“Jadi per tanggal 31 Januari kondisi 71 persen.Terus pada 1 Februari, vaksinasi tahap satu sudah 71,21 persen dan vaksinasi dua, 1,14 persen. Jadi kondisinya sampai tanggal 1 Februari seperti itu,” kata Ganjar pada acara dialog daring bertemakan; Perkembangan Terkini Vaksinasi Covid-19, Selasa (2/2/2021).

Ganjar menuturkan, untuk mengetahui perkembangan kegiatan vaksinasi ini, pihaknya meminta laporan pantauan harian. Pasalnya, ia menargetkan pada pekan depan, Jateng sudah mulai melakukan vaksinasi pada pelayanan publik. Bahkan, dia menargetkan proses vaksinasi pelayanan publik ini dilakukan dalam waktu seminggu.

Untuk itu, ia mendorong masing-masing kepala dinas menjadi penanggung jawab dalam melakukan percepatan vaksinasi untuk pelayanan publik. Optimistis ini, kata Ganjar berkaca dari skema percepatan yang dilakukan untuk vaksinasi nakes.

“Saran saya memang ke masing-masing dinas. Saya minta seluruh pemimpinnya bertanggung jawab. Kami di Pemprov, seluruh kepala dinas, saya perintahkan bertanggung jawab untuk seluruh pelayan publik di tempat anda,”kata Ganjar.

Sementara untuk vaksinasi tahap tiga atau vaksinasi untuk masyarakat, Ganjar menyebutkan, jumlah masyarakat Jateng ada pada kisaran 24,5 juta jiwa. Untuk melakukan vaksinasi, pihaknya melakukan berbagai strategi percepatan vaksinasi.

Sumber: BeritaSatu.com