Pendeta GBI Mawar Saron, Jacob Nahuway Tutup Usia

Selasa, 2 Februari 2021 | 17:17 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritsatu.com – Penginjil dan pendeta senior DR Jacob Nahuway MA yang meninggal Selasa (2/2/2021) pagi akan dimakamkan besok Rabu (3/2/2021). Jenazah pria kelahiran 25 Pebruari 1947 ini kini disemayamkan di GBI Mawar Saron, Jakut.

Menurut Pdt JF Tony Watimena, Pdt Jacob Nahuway sudah sejak sebelum pandemi menderita gangguan ginjal sehingga harus melakukan cuci darah secara rutin. Sempat dirawat di rumah sakit sekitar sebulan kondisi kemudian membaik dan sudah bisa beraktivitas termasuk berolahraga.

“Mungkin karena fungsi organ tubuh yang terganggu tadi maka kemudian harus mendapat perawatan dan meninggal pagi tadi puku 08.00 WIB,” kata Pdt JF Tony Watimena yang dihubungi Beritasatu.com, Selasa (2/2/2021) siang.

Ditambahkan, saat ini jenazah untuk sementara disemayamkan di Gedung GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara sebelum dimakamkan. “Besok pemakamannya, bagi jemaat yang hendak memberikan penghormatan terakhir perlu mendaftar terlebih dahulu,” katanya.

Terlahir dari pasangan Lodewyk Nahuway dan Carolina Selanno, pria bernama lengkap Jakobus Nahuway ini sejak awal 1980-an telah dikenal sebagai salah satu pengkhotbah terkenal di Indonesia. Anak kelima dari enam bersaudara yang lahir di Titawai, Ambon ini berkeliling Indonesia memberitakan Injil.



Foto Pdt Jacob Nahuway yang dimuat di Majalah Rohani "Pukat" edisi Januari-Februari 2007 (Repro)

Jacob Nahuway dikenal sebagai pendiri dan juga pendeta senior GBI Mawar Saron yang memiliki ribuan jemaat dengan lebih dari lima belas cabang gereja di seluruh Indonesia dan satu cabang di Belanda.

Februari 1979, Jacob menjadi gembala sidang GBI Jalan Kwitang dengan jemaat hanya 27 orang dewasa dengan puluhan anak sekolah minggu.

Seiring bergulirnya waktu jumlah jemaat bertambah sehingga akhirnya tempat ibadah berpindah ke Gedung Balperum Jalan Raden Saleh No 28 Jakarta Pusat.

Ibadah sering berpindah-pindah karena ada masalah dengan pihak gedung hingga pada 1993, Jacob memutuskan untuk membeli tanah di Kelapa Gading dan membangun gereja.

Selain gembala sidang GBI Mawar Saron, Jacob juga adalah Dosen Lembaga Pendidikan Bethel Indonesia, Anggota Badan Pertumbuhan Gereja Sedunia, Anggota Badan Karismatik se-Asia, Ketua Badan Misi Dunia Ketiga untuk Asia, dan Sekretaris Umum Badan Misi Asia.

Pernah tinggal kelas saat kelas 3 SD tetapi juara kelas di SMP, Jacob dewasa menerima gelar Sarjana Teologi dari Seminari Bethel (sekarang Institut Teologia dan Keguruan Indonesia) dan Sekolah Teologi Jakarta (Sekolah Tinggi Teologi Jakarta).

Ayah seorang putera dan dua puteri ini mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan gelar Master of Arts dari East West Center For Missionary Research And Devolopment, di Seoul, Korea Selatan. Ia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Biola University di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Dalam organiasi gerejawi Jacob tercatat pernah sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI) periode 2004-2008 dan 2008-2014. Dari tubuh Sinode GBI ini lahir beberapa sinode-sinode baru.

Jacob juga pernah menjabat Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) 2013-2018. PGPI adalah sebuah organisasi Kristen yang menaungi gereja-gereja yang dari denominasi aliran Protestan khusus Pentakosta. Berdiri pada tanggal 14 September 1979 dengan nama sebelumnya Dewan Pantekosta Indonesia (DPI), organisasi ini sejajar dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

Jacob juga adalah pembicara dalam berbagai seminar di seluruh Indonesia dan dunia. Dengan AH Mandey, Jacob Nahuway membuat gerakan di gereja-gereja Pantekosta di Indonesia sejak tahun 2006.

Dalam buku Anak Desa Jadi Pendeta karya Piet Tuwankotta, Jacob mulai merasakan panggilan Tuhan ketika berusia 14 tahun, tepat ketika ia sedang menghadapi ujian SMP di kampung halamannya Titawai Pulau Nusalaut, Kecamatan Pulau-pulau Lease, Maluku Tengah.

“Hei Jacobus, ale lahir tanggal berapa? kata seorang temannya ketika itu

“25 Februari 1947. Kenapa ale tanya beta pung tanggal lahir?” ” sahut Jacob.

“Seng....., tapi coba ale baca Roma Pasal 10 Ayat 9 sampai 15,” sahut temannya lagi sambil memperhatikan sebuah buku kecil.

“Ada apa lai sampai beta mesti baca Alkitab?” Jacob balik bertanya.

“Ini......,buku bagus yang mencatat “Katong” pung tanggal lahir dan ayat Alkitab,” kata temannya.

Jacob membaca Alkitab sahabatnya tersebut.

Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.

Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.

Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan.

Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya.

Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan.

Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?

Dan bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!



Foto pernikahan Pdt Jacob Nahuway yang dimuat di Majalah Rohani "Pukat" edisi Januari-Februari 2007 (Repro)



Setelah membaca ayat tersebut, Jacob mengalami pergumulan yang sangat hebat dalam dirinya. Dia berusaha untuk melupakannya akan tetapi perasaan yang timbul dari dalam hatinya semakin berkecamuk.

Ia selalu teringat ayat ke-14 yang menyatakan, Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakan-Nya?.

Jacob kecil gelisah dan jiwanya seakan terbakar untuk memberitakan Firman Tuhan. Malam itu juga Jacob mengambil keputusan: “Ya, akulah orangnya yang akan memberitakan tentang Dia.”

Sumber: BeritaSatu.com