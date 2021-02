Eks Pejabat Kemkes dan Anak Buah Nazaruddin Segera Dimejahijaukan

Selasa, 2 Februari 2021 | 19:39 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Gianto Raharjo dan Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara, Minarsih bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta. Hal ini seiring dengan langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2010 yang menjerat Bambang Gianto dan Minarsih sebagai tersangka.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan Bambang Gianto dan Minarsih telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti serta tersangka Bambang Gianto dan Minarsih ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Hari ini 2 Februari 2021 setelah berkas dinyatakan lengkap secara formil dan materil (P21) tim penyidik KPK melaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim JPU," kata Ali Fikri, Selasa (2/2/2021).

Seiring dengan itu, kata Ali, penahanan terhadap Bambang beralih kepada tim JPU KPK selama 20 hari ke depan hingga 21 Februari 2021 di Rutan KPK Cabang Kavling C1. Sementara tim JPU tidak melakukan penahanan terhadap Minarsih. Hal ini lantaran anak buah mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin tersebut sedang menjalani pidana di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Di sisi lain, tim Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Bambang Gianto dan Minarsih. Nantinya surat dakwaan keduanya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Ali.

Selama proses penyidikan, kata Ali, tim penyidik telah memeriksa sedikitnya 48 saksi. Para saksi di antaranya berasal dari para pihak kontraktor yang turut mengerjakan proyek pengadaan tersebut.

Kasus yang menjerat Bambang dan Minarsih ini bermula pada akhir 2008. Saat itu, Sekretaris BPPSDM Kesehatan, Zulkarnain Kasim diperintahkan Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan agar anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk kegiatan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM), pembangunan dan pengadaan alat-alat kesehatan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga.

Seluruh anggaran tersebut diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam anggaran Satuan Kerja Badan PPSDM Kesehatan. Selain itu, Zulkarnain Kasim juga diperintah Siti Fadilah untuk mengamankan pengadaan ABBM dan pembangunan RS Tropik Infeksi Unair karena yang mengawal anggarannya adalah Bendum Partai Demokrat saat itu dan pemilik Permai Group M Nazaruddin. Menjalankan perintah Siti Fadilah tersebut, Bambang kemudian bertemu Nazaruddin pada awal 2009 membicarakan rencana pemberian anggaran tambahan untuk Universitas Airlangga yang akan diberikan melalui DIPA BPPSDM Kesehatan. Pada kesempatan tersebut juga sudah dibicarakan rencana pengadaan pembangunan RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga yang akan dilaksanakan oleh pihak Muhammad Nazaruddin.

Pada awal 2010, anak buah Nazaruddin yang juga Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Minarsih bertemu dengan Zulkarnain Kasim, Syamsul Bahri dan Wadianto di ruang kerja Zulkarnain. Dalam pertemuan tersebut Zulkarnain memberitahu Syamsul Bahri dan Wadianto bahwa Nazaruddin yang membantu proses pencarian anggaran di BPPSDM Kesehatan dan Minarsih yang akan menangani kelanjutan prmbangunan RS Tropik dan Infeksi di Unair beserta peralatan kesehahan dan laboratorium dari DIPA TA 2010 BPPSDM Kesehatan.

Sekitar September 2010, Panitia Pengadaan dengan dibantu dua anak buah Nazaruddin di Anugerah Grup Hernowo dan Yoyok mulai menyusun HPS. Dari penyusunan HPS untuk pengadaan tahap 1 diperoleh harga Rp 39.989.615.000. Lelang pekerjaan Tahap 1 dimenangkan oleh PT Buana Ramosari Gemilang dengan harga penawaran Rp 38.830.138.600. Kemudian penyusunan HPS untuk pengadaan Tahap 2 diperoleh harga Rp 50.631.357.000 dan dimenangkan oleh PT Marell Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp 49.157.682.200.

Sekitar pertengahan 2009, Minarsih pernah memberikan uang US$ 17.000 kepada Zulkarnain, yakni sebesar US$ 9.500 untuk Zulkarnain dan sisanya US$ 7.500 untuk Bambang. Pemberian ini diduga sebagai bentuk ucapan terima kasih atas diizinkannya pihak PT Anugerah atau Permai Group untuk melaksanakan pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) tahun 2009 oleh PT Mahkota Negara dan rencana pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi Universitas Airlangga Tahun 2010 oleh PT Buana Ramosari Gemilang dan PT Marell Mandiri. Kasus korupsi ini merugikan keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 14.139.223.215.

