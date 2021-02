BMKG: Sriwijaya Air SJ-182 Tak Lintasi Area Hujan dan Turbulensi

Rabu, 3 Februari 2021 | 19:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan saat Sriwijaya Air SJ-182 mengudara pada 9 Januari 2021 pukul 14.38 WIB, pesawat tersebut melintasi area dBZ yang rendah.

"Hal tersebut menandakan bahwa area tersebut bukan area awan signifikan, bukan area hujan, serta bukan area in-cloud turbulence (turbulensi yang terjadi dalam awan yang signifikan)," terang Dwikorita dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR membahas musibah jatuh pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Selain itu, dia menambahkan, pada hari itu pukul 14.31-15.00 WIB, tidak terdeteksi sambaran petir di area lintasan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Sambaran petir terkonsentrasi di wilayah Jakarta bagian selatan.

Kendati demikian, papar dia, kondisi cuaca di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saat hari kejadian Sriwijaya Air SJ-182 jatuh berdasarkan observasi sempat memburuk yaitu pukul 13.11 WIB sehingga menyebabkan pesawat melakukan hold boarding.

"Kemudian pada jam 14.36 WIB kondisi cuaca sudah mulai membaik sehingga pesawat oleh ATC (air traffic controller) diizinkan take off. Namun 4 menit berselang pesawat lost contact (hilang kontak)," imbuh Dwikorita.

Minta Ubah Arah

Di sisi lain, Direktur Utama AirNav Indonesia M Pramintohadi Sukarno membeberkan, pada pukul 14.38 WIB saat melewati ketinggian 7.900 kaki, pesawat SJ182 meminta arah 075 derajat kepada ATC karena alasan cuaca dan diizinkan oleh ATC, lalu diinstruksikan naik ke ketinggian 11.000 kaki.

"Ini memang sudah dijawab pilot, 'clear'," ujar Pramintohadi.

Dia mengungkapkan, petugas pengatur lalu lintas udara saat itu meminta naik ke ketinggian 11.000 kaki karena pada ketinggian yang sama ada pesawat dalam posisi yang sama yang akan terbang juga ke Pontianak, yaitu pesawat AirAsia.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono mengatakan, KNKT mendapatkan data arah laluan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 PK-CLC saat take off sampai pesawat mengalami kecelakaan. Menurut dia, setelah pesawat take off, pilot sempat meminta arah 075 kepada menara pengawas karena untuk menghindari cuaca.

"Tapi mungkin perlu diketahui juga di depan pesawat Sriwijaya ini ada pesawat AirAsia dengan tujuan yang sama ke arah Pontianak dan di belakangnya ada satu pesawat. Dua pesawat yang lain tersebut yang di depan dan di belakang, mereka tidak ada masalah," jelas Soerjanto.

