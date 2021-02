Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Perkara Suap, Pencucian Uang, dan Pemufakatan Jahat

Senin, 8 Februari 2021 | 08:28 WIB

Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari akan mendengar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2/2021).

Pinangki diketahui didakwa atas tiga dakwaan, yakni penerimaan suap dari terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), pencucian uang atas suap yang diterimanya, serta pemufakatan jahat.

"Iya betul sidang dengan agenda putusan (hari ini, Senin, red)," kata salah satu kuasa hukum Pinangki, Kresna Hutauruk saat dikonfirmasi, Senin (8/2/2021).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Pinangki Sirna Malasari. Jaksa meyakini Pinangki terbukti bersalah menerima suap sebesar US$ 500 ribu dari yang dijanjikan Joko Tjandra sebesar US$ 1 juta dolar AS.

Suap melalui mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya itu diterima Pinangki untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Joko Tjandra tidak dieksekusi saat kembali ke Indonesia. Selain itu, Jaksa meyakini Pinangki melakukan pencucian uang atas suap yang diterima serta bermufakat jahat untuk mengurus permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar Joko Tjandra tidak dieksekusi saat kembali ke Indonesia.

Tim kuasa hukum berharap Pinangki mendapatkan putusan yang terbaik. Kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan untuk kliennya.

"Ya tentunya kita berharap bu pinangki mendapatkan putusan yang terbaik. Cuma ya kita tunggu nanti saja," kata Kresna.

Sumber: BeritaSatu.com