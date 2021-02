Airlangga: PPKM Mikro Diberlakukan 9 sampai 22 Februari 2021

Senin, 8 Februari 2021 | 22:02 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau di tingkat lokal mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. PPKM akan dijalankan hingga ini akan diberlakukan hingga tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan.

“Tujuan PPKM mikro ini adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat keberhasilan untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (8/2/2021).

Ia mengungkapkan untuk menekan pengendalian ditekan di level terkecil yaitu RT/RW /Desa/Kelurahan diperlukan pembentukan posko atau pos jaga. Posko akan berperan untuk fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan pendukung operasional penanganan covid 19 di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan.

“Setiap desa dan kelurahan dikepalai oleh Kepala Desa dan Lurah dan pengaturan pemberlakuan pembatasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang diterapkan pada level kabupaten kota yang diterapkan oleh Gubernur yang menjadi prioritas wilayah untuk penetapan dari PPKM mikro,” tutur Airlangga.

Dalam kebijakan PPKM mikro meliputi pembatasan mengenai perkantoran ataupun tempat kerja kapasitas 50% keterisian dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kegiatan restoran dan mall makan minum dengan dine in sekitar 50% kemudian pembatasan jam operasional mall dan pusat pembelanjaan sampai dengan jam 21.00. Pemesanan makanan tetap dijalankan dengan take away atau delivery. Sedangkan Sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan masyarakat industri beroperasi 100% dengan pengaturan terkait dengan kapasitas maupun operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan

“Kemudian kegiatan konstruksi tetap 100% tempat ibadah dengan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan membatasi kapasitas dan terkait dengan moda transportasi umum,” ucap Airlangga.

Pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan pengaturan perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional untuk pengendalian penularan Covid-19. Adapun penerapan protokol dan pengaturan bagi perjalanan dalam negeri yaitu penetapan protokol kesehatan terkait dengan testing baik PCR test maupun antigen. Kemudian juga dengan pelaksanaan pengetesan random ataupun tes acak dan juga tentu pembatasan kegiatan saat libur panjang dan keagamaan.

“Penerapan pengaturan bagi pelaku perjalanan internasional yaitu larangan memasuki wilayah Indonesia bagi WNA kecuali dengan kriteria tertentu dengan penetapan protokol kesehatan terkait dengan testing,PCR test kewajiban karantina terpusat,” ucap Airlangga.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan semua kegiatan PPKM berbasis mikro di desa akan menggunakan dana desa. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021 yang menjadi penegasan atas Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa.

“Intinya seluruh aktivitas yang terkait dengan PPKM skala mikro harus didukung penuh oleh desa pada level desa,” ucap Abdul Halim.

Ia mengatakan terkait operasionalisasi pembiayaan operasionalisasi posko. kemudian penyemprotan disiinfektan kalau memang itu diperintahkan oleh Satgas covid 19 dan pemerintah daerah maka harus diikuti oleh desa dan bisa menggunakan dana desa. Termasuk ketika diperlukan biaya untuk penyiapan ruang isolasi dan operasionalisasi ruang isolasi. Kemendes PDTT akan terus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan PPKM berbasis mikro di tingkat Desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Secara substansinya dana desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan PPKM PKN berbasis mikro atau di tingkat desa,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com