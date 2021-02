Kenaikan Harga Bawang Putih Cemaskan Para Pedagang

Rabu, 10 Februari 2021 | 09:23 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Selama hampir empat tahun gejolak harga bawang putih terus berulang, setiap awal tahun persoalan harga bawang putih mengalami gejolak. Tahun ini pun seperti sama, Meskipun sebelumnya Ketua Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Valentino menyatakan bahwa stok bawang putih sampai Maret tetap aman karena terdapat persediaan 175.000 ton.

Menanggapi kenaikan harga yang selalu berulang di Februari sampai April, Valentino menganggap hal tersebut sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi. Untuk menghindari hal tersebut pihaknya mengusulkan supaya ada transparansi dalam hal penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI). Semakin cepat dikeluarkannya RIPH dan SPI akan melegakan bagi Pusbarindo.

"Kalaupun terjadi kenaikan harga, biasanya yang mempermainkan adalah dari pihak distributor dan pedagang. Kalau sampai Maret SPI belum keluar, biasanya mereka itu menaikkan harga. Jadi kalau SPI keluar cepat, tidak ada putar jalur bagi distributor dan pedagang untuk naikkan harga," kata Valentino, Rabu (10/2/2021).

BACA JUGA Klaim Stok Aman, Harga Bawang Putih Justru Naik

Sementara itu Umar Anshori, ketua Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan saat dikonfirmasi membantah dikatakan distributor yang menaikkan harga, sebab kenaikan harga bawang putih setiap awal tahun dikarenakan harga beli dari importir yang mahal, sehingga pedagang menjual ke konsumen akhir dengan harga mahal juga.

"Selama ini yang selalu tertuduh dan dijadikan kambing hitam kan pedagang jika harga bawang putih naik. Bahkan pedagang yang sering kena razia Satgas pangan. Padahal ketika barang tidak ada, pedagang rela antre dari subuh untuk mendapatkan bawang putih, itupun jumlahnya dibatasi hanya satu sampai dua sak per orang, seperti kejadian tahun lalu," jelas Umar.

Suara senada disampaikan juga oleh Wandi salah seorang pedagang bawang putih di Mojosari. “Kalau dibilang kami menaikkan harga bawang putih adalah salah besar. Saya mau beli bawang putih sama importir harganya sudah sudah 18.250 rupiah per kilo, padahal distributor masih jual eceran di harga yang sama, akhirnya distributor mau tidak mau harus menjual di atas 18.250 per kilo supaya ada keuntungan. Minimal harus menjual 18.500 rupiah, jadi cuma ambil untuk 250 rupiah, itupun harus menutupi ongkos dan biaya penyusutan, paling kami hanya ambil keuntungan 100 rupiah per kilo,” ungkap Wandi.

"Bagi pedagang dengan adanya peraturan pemerintah yang membuat keterlambatan impor bawang putih yang diuntungkan negara yang memproduksi (Tiongkok). Karena begitu Tiongkok mengetahui izin dikeluarkan sekian ribu ton, tiba-tiba di Tiongkok harga naik. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh Tiongkok serta importir untuk mempermainkan harga."

BACA JUGA PPBN Minta Pemerintah Berlakukan Pos Tarif untuk Impor Bawang Putih

Ia melanjutkan, berbeda dulu ketika tidak ada izin, pihak eksportir tidak bisa memainkan harga karena tidak tahu jumlah yang harus diimpor. Demikian juga importir tidak bisa lagi karena banyak pihak yang mengimpor bawang putih jadi harga bisa bersaing. Tidak seperti sekarang hanya beberapa gelintir importir saja yang dapat izin, sehingga mereka mudah menguasai harga.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Taufik Ariyanto sudah mengendus potensi kenaikan harga bawang putih di bulan Maret, April dan Mei. Pasalnya selama lima tahun terakhir konsisten terjadi kenaikan harga di setiap tiga bulan tersebut. Selama ini kenaikan bawang putih dipasar terjadi karena keran impor selalu telat dibuka, padahal konsumsi per tahunnya bisa diprediksi.

"Karena itu KPPU merekomendasikan Kemendag dan Kementan untuk mempermudah perizinan impor bawang putih di dalam negeri. Selama ini kebutuhan bawang putih memang dipasok dari impor karena kebutuhan belum bisa dicukupi oleh petani dalam negeri," jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com